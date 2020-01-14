Galaxy Fold 2'nin Adı Galaxy Z Flip Olabilir

Bir süre önce "Galaxy Bloom" olacağı söylenen Galaxy Fold 2'nin "en son ismi" ortaya çıkmış olabilir!

Galaxy Fold 2'nin Adı Galaxy Z Flip Olabilir

11 Şubat'ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S20 ile birlikte Galaxy Fold 2'nin de tanıtılma ihtimali yüksek. Yeni katlanan telefonun nasıl görüneceğine dair fikrimiz olsa da, adından henüz emin değiliz. Şimdiyse karşımızda yeni bir isim var.

İtibarlı sızıntı hesaplarından @UniverseIce'a göre telefonun yeni ismi, "Samsung Galaxy Z Flip". Bu ismin kaynağı bilinmese de UniverseIce'ın tahminlerinde genellikle isabetli olduğu biliniyor.

Galaxy Fold 2'nin bir süre önce Galaxy Bloom adıyla geleceği de söylenmişti. Bu yeni sızıntıyla birlikte Bloom'un kullanılma ihtimali oldukça düştü.

Galaxy Fold 2'nin eski kapaklı telefonlara (yani "flip" telefonlar) benzer şekilde katlanması bekleniyor, bu yüzden Flip adıyla gelmesi yerinde olabilir. Bununla birlikte Z harfi biraz kafa karıştırıyor, çünkü Z harfi gibi iki ayrı yerden katlandığını ima ediyor.

Bunun yanında Z harfi gereksiz gibi görünüyor, bu nedenle bu isim Çin'e özel bir modele ait olabilir. Samsung'un Çin'de katlanan telefonlar sattığını biliyoruz, bu yüzden katlanan ekranlı telefonun öne çıkmasını sağlayacak şekilde bir harf eklenmesi yerinde olabilir.

Galaxy Z Flip ismi hakkında biraz şüpheli olsak da, Galaxy S20 isminin gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Bu yüzden yeni Galaxy Fold 2, belki de gerçekten Galaxy Z Flip olarak karşımıza çıkacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
Joker damgasını vurdu! 92. Oscar Ödülleri adayları açıklandı
Günün En çok Okunanları
16GB RAM'li lk Telefon Black Shark 3 Olabilir
OPPO, Pazarda Adından Söz Ettiriyor
Galaxy Fold 2'nin Adı Galaxy Z Flip Olabilir
Filmde Kullanılan Ünlü Mustang Açık Arttırmaya Çıktı!
Japonlar, Tuvalet Kağıdından Kimlik Tespiti Yaptı!

 

 