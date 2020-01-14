Galaxy Fold 2'nin Adı Galaxy Z Flip Olabilir

11 Şubat'ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S20 ile birlikte Galaxy Fold 2'nin de tanıtılma ihtimali yüksek. Yeni katlanan telefonun nasıl görüneceğine dair fikrimiz olsa da, adından henüz emin değiliz. Şimdiyse karşımızda yeni bir isim var.
İtibarlı sızıntı hesaplarından @UniverseIce'a göre telefonun yeni ismi, "Samsung Galaxy Z Flip". Bu ismin kaynağı bilinmese de UniverseIce'ın tahminlerinde genellikle isabetli olduğu biliniyor.
Galaxy Fold 2'nin bir süre önce Galaxy Bloom adıyla geleceği de söylenmişti. Bu yeni sızıntıyla birlikte Bloom'un kullanılma ihtimali oldukça düştü.
Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE— Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020
Galaxy Fold 2'nin eski kapaklı telefonlara (yani "flip" telefonlar) benzer şekilde katlanması bekleniyor, bu yüzden Flip adıyla gelmesi yerinde olabilir. Bununla birlikte Z harfi biraz kafa karıştırıyor, çünkü Z harfi gibi iki ayrı yerden katlandığını ima ediyor.
Bunun yanında Z harfi gereksiz gibi görünüyor, bu nedenle bu isim Çin'e özel bir modele ait olabilir. Samsung'un Çin'de katlanan telefonlar sattığını biliyoruz, bu yüzden katlanan ekranlı telefonun öne çıkmasını sağlayacak şekilde bir harf eklenmesi yerinde olabilir.
Galaxy Z Flip ismi hakkında biraz şüpheli olsak da, Galaxy S20 isminin gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Bu yüzden yeni Galaxy Fold 2, belki de gerçekten Galaxy Z Flip olarak karşımıza çıkacak.
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