Galaxy Fold 2 İçin Önemli Bir Fiyat Müjdesi Geldi

Samsung, bir sonraki Galaxy Fold'u daha çok kişiye ulaştırmak için telefonun 256GB'lık bir modelini üretebilir.
Galaxy Fold'un yeni sürümüne dair ilk dedikodular, Bloomberg'in bir raporuyla ortaya çıkmıştı. Bu rapora göre Samsung, iki katlanabilen telefon üzerinde çalışıyordu. Bunlardan birinin yeni satışa sunulan Galaxy Z Flip olduğu anlaşıldı, diğeri ise henüz duyurulmadı.
Şimdi ise Sammobile, Samsung'un Galaxy Fold'u daha çok kişiye ulaştırmak için cihazın 256GB ve 512GB'lık iki sürümünü üreteceğini ileri sürüyor.
Galaxy Fold 2 hakkında şimdiye kadar duyduklarımız arasında cihazın 7,7 inç katlanan ekrana, ekran altında bir selfie kamerasına sahip olacağı var. Fold 2'nin 8 inç ekranla geleceğini ve S Pen desteği sunacağını söyleyenler de var.
Bununla birlikte bu tür teknik özellikler, Samsung'un daha uygun fiyatlı bir Fold 2 üreteceği iddiasıyla uyum göstermiyor. Ekran altı kamera gibi teknolojiler, telefonun maliyetini bir anda yükseltebiliyor.
İlginç biçimde Galaxy Fold 2'nin ilk telefondan daha sağlam olacağına dair bir söylenti, henüz ortaya çıkmadı. Galaxy Fold'un çıkışının dayanıklılık sorunları nedeniyle ertelendiğine şahit olmuştuk.
Galaxy Fold 2'nin bu senenin üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyordu, ancak Corona virüsü salgınının yükselişinin halen sürmesi ve global ekonomideki etkileri göz önüne alınırsa, tanıtımın ne zaman yapılabileceğini tahmin etmek zor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın