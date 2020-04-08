Doom Eternal İncelemesi

Mecburen evlere tıkıldığımız bu dönemde uzun zamandır beklenilen AAA oyunların ardı ardına piyasaya çıkması oyun severlerin bir nebze de olsa sıkıntısını gidermesine yardımcı oluyor. Bu oyunların başında da elbette Doom Eternal geliyor. 4 yıl önce çıkışının ardından sürpriz bir şekilde beklentilerin çok üstünde bir başarı gösteren Doom 2016'dan sonra id Software, Doom Eternal ile bence yine inanılmaz bir iş çıkarmış ve artık en iyi FPS oyunu kategorisinde yerini iyice sağlamlaştırıyor.
Yeni neslin 2. Doom'u sayılacak Doom Eternal aslında 90'lardaki orijinal Doom 2: Hell on Earth ile de benzerlikler gösteriyor. Benzer şekilde yine cehennemden gelen ve dünyamızı ele geçirmiş şeytani güçler ile mücadele ediyoruz ve yine kan gövdeyi götürüyor. Nefes kesici görsellik, muhteşem müzikler ve yıkım gücü yüksek silahlar ile eğlence yine alışıldık üst seviyelere ulaşıyor. Yeni ne var derseniz, id Software'in oyuna yedirmeye çalıştığı platform sisteminin bizce oyundaki tansiyonu düşürüp oyuncuya soluk aldırmaktan daha iyi bir yanı yok. Doom fanatikleri bu durumu sevmeyebilir. Onlarca üst düzey canavarı alt ettikten sonra platformdan karşıya bir türlü atlayamamak ve defalarca tekrarlamak hiç de hoş olmuyor doğrusu.
Dünyada cehennemi yaşamak bu olsa gerek
DOOM Eternal, cehenneme dönmüş bir dünyayı çok iyi tasvir ediyor. Sanat ekibi gerçekten müthiş bir iş çıkarmış. Hemen her yerde parçalanmış et tepeciklerinden oluşan kuleler ve iç organları etrafa dağılmış dev şeytani titanlar dikkat çekiyor. Yüksek bir yere çıkma fırsatı bulduğunuz her an karşılaştığınız göğe doğru yükselen kasvetli cehennem manzaraları o kadar farklı ki neredeyse birkaç dakikada bir ekran görüntüsü almaktan kendinizi alamıyorsunuz. Müzik konusunda ise Mick Gordon yine iş başında ve yine metal ve endüstriyel müziğin müthiş bir birleşimi ile kulaklarımızın pasını siliyor.
Son dönemlerin en akıcı FPS oyunu
Gelelim oyunun performansına. Tüm diğer oyunlarda olduğu gibi Doom Eternal'ı da elbette Xbox One X'te oynadık. Oyun 4K'da kaya gibi sağlam bir şekilde 60fps'e sabitlenmiş bir performans sunuyor. Hatta şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki akıcılık konusunda son dönemdeki en etkileyici oyunlardan biri olarak hafızalara kazınacak. DOOM 2016 ile bire bir karşılaştırma yapmak gerekirse çok büyük bir adım attığı söylenebilir. En basitinden bir önceki oyundaki kaplama sorunları tamamen giderilmiş ve artık çok daha fazla detaylılar.
Elektrikli testere hiç bu kadar önemli olmamıştı
DOOM Eternal'da savaş mekanikleri de bir miktar değişmiş. Cephanenizi yenilemek için artık motorlu testerenizi daha verimli kullanmanız gerekiyor. Yani bu, ortamda ortadan ikiye bölmeniz için başıboş dolaşan daha fazla şanssız iblis göreceksiniz anlamına geliyor. Ayrıca, yeni oyunda omuzunuza monte edilmiş; alan etkili olarak el ve buz bombaları atan ve alev püskürten bir dizi yeni oyuncağa da sahip oluyorsunuz. Alev makinesi özellikle önemli, çünkü hayatta kalmanıza yardımcı olmak için düşmanlarınızın zırh parçaları düşürmesine neden oluyor.
Yeni silahlar, yeni savaş mekanikleri
Uzun süre Doom 2016 oynadıysanız yeni savaş mekaniklerine alışmanız biraz zaman alacak, Ancak biraz pratik yaptıktan sonra bir anda kendinizi gözü dönmüş bir şekilde şeytan ordularını cehenneme geri yollarken buluyorsunuz. DOOM Eternal'ın şiddeti yepyeni bir boyuta taşıdığını söylersek herhalde yanlış olmaz. Doom 2016'yı yeterince vahşi bulmadıysanız bir de buna bakın deriz! Özellikle tüm odadaki iblisleri tam da ortadan ikiye bölen yeni silah Ballista'yı kullanmak paha biçilemez. Oyun boyunca alacağınız yeni silah modlarıyla da silahlarınız her daim eğlenceli kalıyor.
Silah modlarından bahsetmişken yeni süper pompalı silah kanca ikilisinden bahsetmeden olmaz. Sizi tehlikeden çekip çıkarmaktan, elektrikli testere ile kesebilmeniz için bir iblise yaklaştırmaya kadar farklı alanlarda kullanılabildiği için bir kitle imha silahından çok daha fazlası olmuş. Alacağınız silah modları ile yaratıkları ateşe verebilir ya da daha yüksek noktalara zıplamak için bir yardımcı araca dönüştürebilirsiniz.
Her yer easter egg ve koleksiyon eşyası dolu
Her seviye, kilidini açmanız ve ortaya çıkarmanız için bekleyen sırlar ile dolu. DOOM Eternal'da toplanmayı bekleyen çok fazla nesne var. Bunların çoğu eski DOOM oyunlarından ve hatta Quake ve Wolfenstein ile ilgili de bir sürü toplanabilir eşya bulunuyor. Bir id Software geleneği olan tonla easter egg'i de unutmamak gerekir. Bakalım siz ne kadarını bulabileceksiniz?
Koskoca Doom Guy maymun gibi zıplamamalı
Oyunun görselliği, müzikleri ve akıcılığından çok fazla etkilenmiş olabiliriz belki ama bu temel yönleri ne kadar iyiyse incelemenin başında da belirttiğimiz gibi oyunu çeşitlendirmek için yapılan geliştirmeler umduğumuz kadar iyi değil. Elbette Doom 2016'yı sevenler bu oyuna da bayılacak ama eminiz kimse daha fazla platform öğesi olduğu için bu oyunu daha çok sevmeyecek. Tırmanma duvarları, maymun gibi sallandığımız trapez çubukları, havada çift zıplama ve ardından yine çift dash ile oyunun oradan buraya uçmak için bizi zorluyor olması bize biraz garip geldi. Hatta oyunun sonlarına doğru gerçek anlamda içinden geçmemiz gereken halkalar bile mevcut. Doom'da oyuncunun Tomb Raider oynuyormuş gibi hissetmemesi gerekir diye düşünüyoruz.
Çok oyunculu modlar çok etkin değil
Doom Eternal'ın Battlemode adı altında bir 2v1 PvP çok oyunculu modu da bulunuyor. Burada iki iblis oyuncu tek bir Doomguy'a karşı savaşıyor. Doom Slayer ile savaşırken düşmanları istediğiniz gibi çağırıp, çeşitli şeytani yetenekleri kullanabiliyorsunuz. Mini bir oyun olarak geçici bir eğlence sağlayabilir, ancak bize özellikle pek çığır açıcı görünmedi. Ayrıca bir Deathmatch modu olmaması da bizce büyük bir eksiklik.
Sonuç
Eğer Doom 2016'yı sevdiyseniz Doom Eternal'ı kesinlikle almalısınız. Yakın zamanda konsolda gördüğümüz en akıcı, en vahşi ve en fazla aksiyon sunan FPS oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz kesinlikle çok eğlendik.
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Geliştirici: id Software
Dağıtım: Bethesda Softworks
Tür: FPS
Web: https://bethesda.net/game/doom
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