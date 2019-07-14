Galaxy Fold Bir Adamın Elinde Göründü
Galaxy Fold'un düzeltilmiş sürümü, "dışarıda" yakalanan bu fotoğraf ile ilk kez ortaya çıkmış olabilir!
Görünüşe bakılırsa Samsung, "tamir ettiği" Galaxy Fold'u herkese açık olarak test etmeye başladı. Telefon, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de metrodaki bir adamın elinde görüldü.
Sammobile'ın ismini belirtmediği "bir dosttan" elde ettiği görüntü, Galaxy Fold'un sokaklarda ilk kez test edilmeye başlandığını gösteriyor. Hatırlayacağınız üzere Galaxy Fold, tanıtım gününe kadar Samsung tarafından sır gibi saklanıyor, tam olarak gösterilmiyordu. Galaxy Fold'da yaşanan sorunlar, firmanın çıkış tarihini ertelemesine yol açmıştı.
Samsung'un mobil bölümünün şefi, 2.000'den fazla Fold'un test edildiğini geçen günlerde söylemişti. Telefonun Hindistan'da görünmesi, aynı anda birden fazla yerde çıkacağının işareti olabilir. Emin olmak için Samsung'un açıklamaları beklememiz gerekecek.
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