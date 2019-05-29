Galaxy Fold Bir Kez Daha Ertelendi

Galaxy Fold'u bekliyorsanız, yeni bilgiye göre beklemeye devam edeceksiniz...

Galaxy Fold Bir Kez Daha Ertelendi

Samsung Galaxy Fold'un ertelenmesi sonrasında cihazın Haziran'da piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise telefonun Temmuz'da bile gelmeyebileceği iddia edildi.

Yonhap Haber Ajansı'na göre bir Samsung yetkilisi, Galaxy Fold hakkında "piyasaya çıkış programına karar verilmedi, birkaç hafta içinde çıkış programını ilan edeceğiz," dedi. Samsung'un bu kararının nedeni, dayanıklılık konusunda yeni endişelerin doğmuş olması gibi görünüyor. Galaxy Fold'un çıkış tarihi, medyanın yaptığı incelemeler esnasında ekranda oluşan sorunlar sonrasında ertelenmişti.

Bu arada ABD'de Galaxy Fold için ön sipariş verenlerin siparişleri, siparişin aktif kalması için özellikle izin vermedikleri takdirde 31 Mayıs'ta iptal edilecek.

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