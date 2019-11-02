Galaxy Fold'un Geleceğinde "Dikey Katlanmak" Var
Samsung, katlanabilen telefon planlarından yeni ipuçları verdi; sıradaki katlanabilir telefonunun nasıl olabileceğini gösterdi!
Samsung'un geliştirici etkinliği, firmanın gelecek için planladığı cihazları hakkında bilgiler verdi. Etkinlikteki belki de en önemli ipucu, katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un geleceği hakkındaki ipuçlarıydı.
Firmanın hazırladığı videoda şu anki Fold tasarımının, yeni bir tasarıma dönüştüğü, telefonun yukarıdan aşağıya katlanmaya başladığı görünüyor. Galaxy Fold 2'nin kapaklı telefonlar gibi katlanacağına dair dedikoduları daha önce de duymuştuk. Video sayesinde firmanın böyle bir telefon üzerinde gerçekten çalıştığı doğrulanmış oldu.
Güney Koreli firma, etkinlikte katlanabilen telefonlara odaklanmayı sürdürdüğünün altını çizdi ve "katlanabilir kategorisinde yeni form faktörlerini araştırmayı sürdüreceğini" söyledi. Bu, gelecekte daha geniş katlanabilen telefonlarla tanışabileceğimiz anlamına gelebilir.
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