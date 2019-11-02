Galaxy Fold'un Geleceğinde "Dikey Katlanmak" Var

Samsung, katlanabilen telefon planlarından yeni ipuçları verdi; sıradaki katlanabilir telefonunun nasıl olabileceğini gösterdi!

Galaxy Fold'un Geleceğinde "Dikey Katlanmak" Var

Samsung'un geliştirici etkinliği, firmanın gelecek için planladığı cihazları hakkında bilgiler verdi. Etkinlikteki belki de en önemli ipucu, katlanabilen Samsung Galaxy Fold'un geleceği hakkındaki ipuçlarıydı.

Firmanın hazırladığı videoda şu anki Fold tasarımının, yeni bir tasarıma dönüştüğü, telefonun yukarıdan aşağıya katlanmaya başladığı görünüyor. Galaxy Fold 2'nin kapaklı telefonlar gibi katlanacağına dair dedikoduları daha önce de duymuştuk. Video sayesinde firmanın böyle bir telefon üzerinde gerçekten çalıştığı doğrulanmış oldu.

A New Form Factor for Foldable SmartphonesA New Form Factor for Foldable Smartphones
With the launch of Galaxy Fold, Samsung designed a first-of-its kind mobile experience that is much more than a foldable device. Samsung, alongside hundreds of developers and partners, created an entire foldable ecosystem that continues grow and opens up new possibilities to the mobile experience. As promised at SDC last year, Samsung will continue to explore a range of new form factors in the foldable category. And at SDC19, Samsung invited developers and users alike to join the exploration of exciting new use cases and user experiences.

Güney Koreli firma, etkinlikte katlanabilen telefonlara odaklanmayı sürdürdüğünün altını çizdi ve "katlanabilir kategorisinde yeni form faktörlerini araştırmayı sürdüreceğini" söyledi. Bu, gelecekte daha geniş katlanabilen telefonlarla tanışabileceğimiz anlamına gelebilir.

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