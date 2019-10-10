Galaxy Fold, Samsung Markasını "Kaybediyor"
Bazı Samsung Galaxy Fold sahipleri, ilginç bir sorunla karşı karşıya: Samsung markası "kayboluyor."
Yenilikleri ve sorunlarıyla 2019'un en tartışmalı telefonlarından biri olan Galaxy Fold, 2.000 dolarlık fiyatının da yardımıyla şu sıralar spot ışıkları altında ve bu yüzden telefonla ilgili her küçük sorun konuşuluyor. Twitter'da paylaşılan bir fotoğraf, Samsung'un keyfini yine kaçıracak gibi görünüyor.
Twitter'da @KurbysS tarafından paylaşılan fotoğrafta Galaxy Fold'un üzerindeki Samsung logosunun A ve U harflerinin parlaklığını kaybettiği gözleniyor. Harflerin dökülmesi, dişleri eksilmiş gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu sorunun neden yaşandığı ise henüz bilinmiyor.
Bir servet ödediğiniz telefonun sadece birkaç haftada adeta yaprak dökmeye başlaması, hoş bir durum değil. Sorun, daha önceki menteşe sorunları kadar karmaşık değil ancak bazı detayların gözden kaçtığını gösteriyor.
Galaxy Fold, yenilenmesine rağmen her geçen gün bir "ilk sürüm" olduğunun işaretlerini veriyor. Cihazda önümüzdeki aylarda ne gibi sorunların çıkacağını hep beraber göreceğiz.
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