Galaxy Fold, Samsung'un Yüzünü Güldürdü!

Başlangıçta yaşanan bütün sorunlara ve yüksek fiyat etiketine rağmen Samsung, ilk katlanabilir cihazı Galaxy Fold'u, dünya genelinde 1 milyon ünite satmayı başardı. Bu sayı, Berlin'deki TechCrunch Disrupt sırasında Samsung Electronics Başkanı Young Sohn tarafından açıklandı. Geçtiğimiz Ekim ayında firmanın yaklaşık 500 bin ünite Galaxy Fold sattığı tahmin ediliyordu.
Sohn, bu satış başarısından oldukça memnun olduklarını söyledi ve ekledi: "Bence önemli nokta şu ki, biz bu ürünlerden bir milyon adet satıyoruz. Bu ürünün 2.000 dolarlık fiyatını hak ettiğini düşünen bir milyon kişi var."
Samsung'un, 2020 yılında 6 milyon katlanılabilir cihaz satacağı tahmin ediliyor. Firmanın önümüzdeki yıl Şubat ayında Galaxy S11 ile beraber katlanabilir bir kapaklı telefon da sunacağı söyleniyor.
Galaxy Fold'un MWC 2019'da duyurulmasının ardından sarsıntılı bir çıkış yaşadığı kesin. Cihazın piyasaya çıkışı defalarca ertelendi; tasarım ve dayanıklılık sorunları buna neden oldu. Tüm bu yaşananlar, Samsung'un tüm ön siparişleri iptal ederek piyasaya çıkış tarihini ertelemesi ve Galaxy Fold'un inceleme için gönderilen tüm ünitelerinin geri çağırılması ile sonuçlandı.
Firma, birkaç ay sonra Galaxy Fold'u Eylül ayında, yenilenmiş ve daha sağlam bir tasarım ile piyasaya sürebildi.
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