Galaxy Fold, Sınırlı Sayıda Geliyor!
Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, sınırlı olarak eylül ayında geliyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un uzun mu uzun bir zamandır beklenen, piyasaya çıkması adeta yılan hikayesine dönen katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, sonunda geliyor. Sonunda Galaxy Fold'un akıbetiyle ilgili olarak Samsung tarafından resmi açıklama yapıldı. Buna göre Galaxy Fold, eylül ayında "kesin" olarak geliyor.
Galaxy Fold'un ilk patentleri alındığından bu yana haberlerini yapıyoruz. Tüm bu süreçleri takip ettikten sonra sonunda Galaxy Fold'un piyasaya çıkacağı haberini vermek güzel doğrusu. Gerçi bunu ikinci kez yapıyoruz. Hatırlarsanız Galaxy Fold "ilk kez" tanıtıldığında telefonun ön incelemesini de yapmıştık.
Ancak telefonda sonradan ortaya çıkan sorunlar ve toplatılmasıyla beraber Galaxy Fold için belirsiz bir dönem başlamıştı. Samsung, bu süre boyunca gerekli testleri yaptı ve sonunda da telefonu eylül ayında satışa sunacağı haberini resmi olarak verdi. Fakat Galaxy Fold, daha önce de söylediğimiz gibi "sınırlı" olarak satışa sunulacak.
Samsung'un paylaştığı açıklamada, "Samsung, eylül ayından itibaren belirli pazarlarda Galaxy Fold'u tüketicilere sunabilmek için son ürün testlerini yapmaktadır" derken, bu pazarların başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hindistan olacağı biliniyor.
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