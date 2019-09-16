Galaxy Fold, Uygulama Sıkıntısı Yaşayacak mı?
Galaxy Fold, katlanabilir ekranını destekleyen uygulamalar olmadan bir işe yarar mı? Uygulama konusunda sıkıntı olacak mı?
- Levent Öztürk
Katlanabilir telefonlar heyecan yaratmış olsa da, katlanabilme özelliklerini kullanan uygulamalar olmadan pek anlamlı oldukları söylenemez. Hatta Huawei, tam olarak bu yüzden geliştiricilere daha fazla zaman tanımak için Mate X yayımını ertelemeyi tercih etti. Ancak yenilenen Galaxy Fold'un satışa sunulması ile birlikte, Samsung için durumun nasıl göründüğü biraz karışık.
Samsung, Google ve geliştiriciler ile beraber çalışarak aralarında Amazon Prime Video, Facebook, Spotify ve Twitter'ın da bulunduğu "yüzlerce" uygulamanın yer aldığı bir listenin Fold desteğine sahip olacağını açıkladı. Samsung ve Google, geliştiricilerin Fold için çalışmalarını iyileştirmeleri için test laboratuvarları da kurmuşlardı.
Ayrıca bu duyuru, Android 10'un katlanabilir telefon desteğini geliştirdiği bilgileri ile beraber geliyor. Yeni işletim sistemi uygulamaların boyutlarını ayarlamada ve ekranlar arası devam ettirmede çok daha yetenekli ve geliştiricilerin, çok ekranlı değişimi test etmeleri için yeni bir emülatörleri de bulunuyor. Kısacası, her ne kadar cihazların sayılarının çok fazla olmayacağı düşünülse de, çok yakın bir zaman içerisinde katlanabilir telefonlar için çok daha fazla uygulama görmemiz mümkün olacak.
Kısacası şimdilik, katlanabilir bir telefonla yapabilecekleriniz, sadece katlamakla sınırlı gibi görünüyor. Ama yakın gelecekte, Android 10 desteğini de işin içine katarsak, Samsung için durum beklenenden de iyi olabilir.
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