Galaxy Fold, Yine iFixit Tarafından Parçalandı

Yenilenen Galaxy Fold'da nelerin değiştiğini merak eden iFixit, cihazı ikinci kez incelemeye aldı! İşte firmanın yorumları.

Galaxy Fold, Yine iFixit Tarafından Parçalandı

Samsung'un isteği üzerine ilk incelemesini geri çeken iFixit, Galaxy Fold'un güncellenmiş sürümünü bir defa daha parçalarına ayırdı.

iFixit'in bu seferki amacı cihazın içindekileri incelemekten çok, nelerin değiştiğini görmekti. Beklendiği gibi Samsung'un katlanan telefonda birçok değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. iFixit, Samsung'un önceki incelemede önerdikleri tüm önerileri uyguladığını, bazı boşlukları kapattığını, katlanan ekranı güçlendirdiğini, çıkartılabilir gibi görünen ekran koruma katmanının kenarlarını gizlediğini söylüyor.

iFixit'e göre Galaxy Fold'u parçalarına ayırmak, diğer Samsung telefonlarına göre biraz daha kolaydı. Ancak firma, cihazın kırılganlığından ve dolayısıyla uzun vadedeki dayanıklılığından endişe duyduğunu söylüyor. iFixit, yeni alınan önlemlerin ilk başta neden alınmadığının da üzerinde duruyor.

Peki firmaya göre Galaxy Fold'u onarmak ne kadar kolay? 10 üzerinden 2; yani Fold'unuz arızalandığında kendi başına yapabileceğiniz bir şey, neredeyse yok.

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