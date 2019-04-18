Galaxy Fold'da Dayanıklılık Sorunu

Galaxy Fold'u satışa çıkmadan test eden bazı kullanıcılar, cihazın katlanan ekranında sorun yaşıyorlar...

Galaxy Fold'da Dayanıklılık Sorunu

Galaxy Fold'un sıra dışı olduğundan hiç şüphe yok, ancak telefonu erken ele geçiren bazı kullanıcılar, dayanıklılık konusunda sorun yaşadıklarını söylüyorlar.

Telefonun ekranının bozulduğunu söyleyen toplam beş kişi bulunuyor. Bunlardan dördünün ekranı hiç çalışmazken birinin ekranı titreşiyor. Samsung'un bazı durumlarda bozulan test ürünlerini değiştirdiği söyleniyor. Ekranda sorun yaşayanlar, başka bir sorunla daha karşılaşıyorlar: Galaxy Fold kısıtlı sayıda üretildiğinden bulunması kolay olmuyor.

Sorunun yaygın olduğunu söylemek mümkün olmasa da, test ürünlerinin ulaşmasının üzerinden henüz sadece iki gün geçtiğinden bir yorum yapmak için çok erken. Yaşananlardan çıkarılacak en önemli sonuç, ekran üzerindeki koruyucu filmin çıkarılmaması. Filmi çıkarmak ekranın hasar görmesine neden olabiliyor.

Galaxy Fold, ABD'de 26 Nisan'da, Avrupa'da ise 3 Mayıs'ta satışa sunulacak. Dolayısıyla sorunun yaygın hale gelmesi halinde Samsung'un sorunu çözecek zamanı olmayabilir. İyi olan, Samsung'un çoğu bölgede bir yıllık garanti sunması ve telefonda henüz yanma sorununun çıkmamış olması.

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