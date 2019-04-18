Galaxy Fold'da Dayanıklılık Sorunu
Galaxy Fold'u satışa çıkmadan test eden bazı kullanıcılar, cihazın katlanan ekranında sorun yaşıyorlar...
Galaxy Fold'un sıra dışı olduğundan hiç şüphe yok, ancak telefonu erken ele geçiren bazı kullanıcılar, dayanıklılık konusunda sorun yaşadıklarını söylüyorlar.
Telefonun ekranının bozulduğunu söyleyen toplam beş kişi bulunuyor. Bunlardan dördünün ekranı hiç çalışmazken birinin ekranı titreşiyor. Samsung'un bazı durumlarda bozulan test ürünlerini değiştirdiği söyleniyor. Ekranda sorun yaşayanlar, başka bir sorunla daha karşılaşıyorlar: Galaxy Fold kısıtlı sayıda üretildiğinden bulunması kolay olmuyor.
Sorunun yaygın olduğunu söylemek mümkün olmasa da, test ürünlerinin ulaşmasının üzerinden henüz sadece iki gün geçtiğinden bir yorum yapmak için çok erken. Yaşananlardan çıkarılacak en önemli sonuç, ekran üzerindeki koruyucu filmin çıkarılmaması. Filmi çıkarmak ekranın hasar görmesine neden olabiliyor.
Galaxy Fold, ABD'de 26 Nisan'da, Avrupa'da ise 3 Mayıs'ta satışa sunulacak. Dolayısıyla sorunun yaygın hale gelmesi halinde Samsung'un sorunu çözecek zamanı olmayabilir. İyi olan, Samsung'un çoğu bölgede bir yıllık garanti sunması ve telefonda henüz yanma sorununun çıkmamış olması.
My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn't seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa— Todd Haselton (@robotodd) April 17, 2019
Me, @stevekovach, and @markgurman have Review Units of the Galaxy Fold with broken screens.https://t.co/AR56AV7RLa— Dieter Bohn (@backlon) April 17, 2019
PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.
I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019
The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw— Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019
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