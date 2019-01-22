Galaxy Fold'dan Yeni Bilgiler
Samsung'un katlanabilen telefonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!
Samsung'un katlanabilen telefonunun pili hakkındaki bilgiler, biraz çelişkili. Galaxy Fold adıyla geleceğine inanılan telefonun 6.200mAh pille geleceği söyleniyordu, ancak şimdi farklı bir bilgi ortaya çıktı.
GalaxyClub'a göre Galaxy Fold'un içerisinde iki 2.190mAh kapasiteli pil bulunuyor. Bu piller toplamda 4.380mAh kapasiteye ulaşıyor. Önceki raporlar, telefonun iki 3.100mAh pille geleceğini, toplam olarak 6.200mAh pil gücü sunacağını söylüyordu.
Yani Galaxy Fold güçlü bir pille gelse de, ilk düşünüldüğü kadar uzun bir pil ömrü sunmayabilir. Telefonun iki ekranla ne kadar pil ömrü sunacağı merak konusu.
Samsung, Galaxy S10'u 20 Şubat'ta tanıtacak. Firma, aynı etkinlikte katlanabilen telefonunu da tanıtabileceğine dair ipuçları vermişti.
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