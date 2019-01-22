Galaxy Fold'dan Yeni Bilgiler

Samsung'un katlanabilen telefonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!

Galaxy Fold'dan Yeni Bilgiler

Samsung'un katlanabilen telefonunun pili hakkındaki bilgiler, biraz çelişkili. Galaxy Fold adıyla geleceğine inanılan telefonun 6.200mAh pille geleceği söyleniyordu, ancak şimdi farklı bir bilgi ortaya çıktı.

GalaxyClub'a göre Galaxy Fold'un içerisinde iki 2.190mAh kapasiteli pil bulunuyor. Bu piller toplamda 4.380mAh kapasiteye ulaşıyor. Önceki raporlar, telefonun iki 3.100mAh pille geleceğini, toplam olarak 6.200mAh pil gücü sunacağını söylüyordu.

Yani Galaxy Fold güçlü bir pille gelse de, ilk düşünüldüğü kadar uzun bir pil ömrü sunmayabilir. Telefonun iki ekranla ne kadar pil ömrü sunacağı merak konusu.

Samsung, Galaxy S10'u 20 Şubat'ta tanıtacak. Firma, aynı etkinlikte katlanabilen telefonunu da tanıtabileceğine dair ipuçları vermişti.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

İnternette gizlilik için 10 ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
LG, CES 2019'dan 140'tan Fazla Ödülle Döndü!
Netflix'in raporundan rakamlar
Galaxy S10 Bunu Gerçekten Yapabilir
İşte HDMI 2.1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Facebook Gençleri Geri Kazanmakta Kararlı

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost