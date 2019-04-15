Galaxy Fold'un Rezervasyonları Durduruldu
Samsung, 26 Nisan'da kullanıcılara ulaştıracağı Galaxy Fold için başlattığı rezervasyonları bir gün sonra durdurdu!
Samsung'un uzun süre boyunca sadece özel toplantılarda gösterdiği katlanabilen Galaxy Fold, 26 Nisan'dan itibaren nihayet tüketiciye ulaşacak.
Galaxy Fold'un pek ucuz olmayacağını muhtemelen duymuşsunuzdur. Telefonun fiyatı, bazı amiral gemilerinin iki katını buluyor. Telefon için 12 Nisan'da rezervasyon almaya başlayan Samsung, bunu bir gün sonra durdurdu. Bunun nedeni bilinmiyor ancak 12 Nisan 3PM PT itibariyle ABD'de T-Mobile sürümü için kuyruğun 7.125 kişiye ulaştığı, AT&T modelinde ise 7.460 kişiye ulaştığı anlaşılıyor.
Bu sayılar gerçek satışları değil, satın alma için verilen sözlerin miktarını yansıtıyor. 1.980 dolara satılan bir telefon için kullanıcıların son anda plan değişiklik yapması muhtemel. Rakamlar Galaxy S serisiyle karşılaştırıldığında, şaşırtıcı olmayacak biçimde düşük kalıyor.
Galaxy Fold'un en çok merak edilen yanlarından biri, telefonun ne kadar dayanıklı olduğu. Samsung bu soruya tam bir cevap vermese de, telefonun menteşesinin 200.000 katlamaya veya 5 senelik kullanıma dayandığını söylüyor.
Rezervasyonlar kapandığından, telefonu satın almak isteyenlerin kuyruğun tekrar açılmasını beklemesi veya telefonu fiziksel mağazalardan alması gerekecek. Elbette, katlanabilen telefonlar için bir başlangıç noktasındayız - önümüzdeki bir iki sene içinde Samsung ve diğer firmaların birçok farklı seçeneğiyle tanışacağız.
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