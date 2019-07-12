Galaxy Note 10 5G'nin 1TB Seçeneği Olabilir
Galaxy Note 10'un 5G sürümü, inanılması zor bir seçenekle birlikte gelecek!
Bir sonraki telefonunuzda depolama alanı sıkıntıyla hiç karşılaşmak istemiyorsanız, Galaxy Note 10 5G'yi seçeneklerinizin arasına ekleyebilirsiniz. Sammobile'a göre Galaxy Note 10'un 5G modeli, 256GB ve 512GB'ın yanında 1TB'lık depolama seçeneği de sunacak.
Bir dedikoduya göre 1TB'lık model, diğerlerinden farklı olarak seramik arka kaplamayla gelecek. Ancak Sammobile, bu arka yüzey iddiasının sadece bir dedikodu olduğunun ve ispatının bulunmadığının altını çiziyor. Bunun yanında depolama seçeneklerinin her ülkede aynı olmayabileceğini belirtmekte fayda var. Galaxy S10 5G'nin bazı pazarlarda 256GB ve 512GB seçenekleriyle sunulduğu, bazılarında ise sadece 256GB seçeneğinin sunulduğu biliniyor.
Bunların yanında Galaxy S10 5G'de microSD yuvasının olmadığını hatırlatalım. Aynı durum Galaxy Note 5G için de geçerli olursa, 1TB'lık model ilgi çekebilir. Bu modelin çok pahalı olacağını tahmin etmek ise zor değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın