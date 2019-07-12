Galaxy Note 10 5G'nin 1TB Seçeneği Olabilir

Galaxy Note 10'un 5G sürümü, inanılması zor bir seçenekle birlikte gelecek!

Galaxy Note 10 5G'nin 1TB Seçeneği Olabilir

Bir sonraki telefonunuzda depolama alanı sıkıntıyla hiç karşılaşmak istemiyorsanız, Galaxy Note 10 5G'yi seçeneklerinizin arasına ekleyebilirsiniz. Sammobile'a göre Galaxy Note 10'un 5G modeli, 256GB ve 512GB'ın yanında 1TB'lık depolama seçeneği de sunacak.

Bir dedikoduya göre 1TB'lık model, diğerlerinden farklı olarak seramik arka kaplamayla gelecek. Ancak Sammobile, bu arka yüzey iddiasının sadece bir dedikodu olduğunun ve ispatının bulunmadığının altını çiziyor. Bunun yanında depolama seçeneklerinin her ülkede aynı olmayabileceğini belirtmekte fayda var. Galaxy S10 5G'nin bazı pazarlarda 256GB ve 512GB seçenekleriyle sunulduğu, bazılarında ise sadece 256GB seçeneğinin sunulduğu biliniyor.

Bunların yanında Galaxy S10 5G'de microSD yuvasının olmadığını hatırlatalım. Aynı durum Galaxy Note 5G için de geçerli olursa, 1TB'lık model ilgi çekebilir. Bu modelin çok pahalı olacağını tahmin etmek ise zor değil.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy Note 10 5G'nin 1TB Seçeneği Olabilir
Netflix'in Marvel Dizileri İçin İlginç Satış!
Cooler Master MasterCase H100 Modelini Duyurdu
Fidye Yazılımı Sodin İşlemcinize Sızmış Olabilir
RAM Disk ile SSD'den Bile Hızlı Disk!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost