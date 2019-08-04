Galaxy Note 10, ABD'de Snapdragon'u "Siliyor"
Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy Note 10'da Snapdragon işlemci görmeyi bekleyenleri adeta ters köşeye yatıracak!
Galaxy Note 10 için yeni ortaya atılan iddia, telefonun ABD'de Samsung'un kendi ürettiği Exynos işlemciyi kullanacağını söylüyor. Firmanın ABD'de genellikle Snapdragon işlemciyi, dünyanın geri kalanında Exynos'u tercih ettiği biliniyor.
Samsung'un ABD'de neden Qualcomm Snapdragon işlemcileri tercih ettiğinin kesin bir cevabı yok. Bunun nedeninin Exynos yongasının 2G ve 3G kullanan ülkelerde eski CDMA teknolojisini desteklemek olduğu düşünülüyor. ABD'de Verizon ve Sprint, CDMA teknolojisini kullanmaya devam etse de, 2G ve 3G desteğini bir iki sene içinde kapatmayı, sadece 4G ve 5G bağlantısı sunmayı planlıyorlar.
Bu nedenle Samsung'un Exynos işlemcileri ABD'de kullanmasının önünde yakında bir engel kalmayabilir ve bunun ilk adımı, Galaxy Note 10 ile gelebilir. Exynos 9825 7nm'lik bir yonga olduğundan Snapdragon 855'in performansına ve güç verimliliğine yetişecek. Dolayısıyla Samsung, bu adımı Galaxy Note 10 ile birlikte atabilir ve yeni amiral gemisinde Snapdragon'a yer vermeyebilir.
Tüm bunlar şimdilik bir dedikodudan ibaret. Aynı kaynak Galaxy Note 10'un Snapdragon 855+ ile geleceğini de söylemişti ancak şimdi cihazın standart 855 ile geleceği söyleniyor. Resmi tanıtıma kadar her sızıntıya bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var.
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