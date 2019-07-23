Galaxy Note 10 İçin Yeni Söylenti
Samsung Galaxy Note 10 için yeni iddia: Galaxy Note 10'da Zoom Audio ve jestle kontrol özelliği olacak!
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 10'un tanıtımına oldukça kısa bir süre kaldı. 7 Ağustos'ta tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amirali, 2 farklı model olarak karşımıza çıkacak. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro olarak tanıtılması beklenen yeni telefonlarda artık detaylar neredeyse belli oldu. Ancak bu yeni gelen haber, heyecan yaratacak cinsten.
Ortaya çıkan yeni söylentilerden biri S Pen'e ilişkin. Habere göre Samsung, yeni S Pen'e jest tanıma özelliği getirecek ve böylece kullanıcılar S Pen ile telefonu uzaktan yönetebilecekler. Öte yandan S Pen'e ses efektleri yükleneceği de söylentiler arasında, ancak bunun ne amaca hizmet edeceği şimdilik belli değil.
Galaxy Note 10 için bir diğer yeni haber de, telefonun kamera özelliklerine dayanıyor. Buna göre Note 10'da LG G2'de de olduğu gibi bir Zoom Audio özelliği yer alacak. Bununla video kaydı sırasında özellikle sese odaklanabilecek olan Galaxy Note 10'un böylece video kaydı sırasında çok daha iyi ses performansı sağlaması bekleniyor.
Bu detaylar açıkçası kulağa etkileyici geliyor, ancak son kararımızı elbette telefon karşımıza çıktığı zaman vereceğiz.
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