Galaxy Note 10 Lite, Diğer Note 10'lar Karşısında

Yeni Galaxy Note 10 Lite'ın teknik özelliklerini daha önce tanıtılan Note 10 ve Note 10 Plus ile bu tabloda karşılaştırın!

Galaxy Note 10 Lite, Diğer Note 10'lar Karşısında

Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ile geçen sene ilk defa iki Galaxy Note seçeneği sunmaya başlamıştı. Hızını alamayan firma, şimdi size yeni bir Note daha satmak istiyor. Galaxy Note 10 Lite, bazı özelliklerini Note 10'dan alsa da, bazı özellikleri 2017 ve 2018'de çıkan Samsung amiral gemilerine ait. Örneğin Note 10 Lite'ın 12MP ana arka kamerası, Galaxy S8 ve Note 8'deki sensörün aynısı. Exynos 9810 işlemci ise 2018'in Galaxy S9 ve Note 9'unda kullanılıyordu.

Galaxy Note 10 Lite'ın en önemli avantajları arasında Android 10 ve One UI 2.0 ile çalışması ve Android 12'ye kadar güncellenecek olması var. Note 10 ve Note 10 Plus kutusundan Android Pie ile çıktığından, Android 11'den sonrasını almayacaklar. Note 10 Lite'ın 4.500mAh'lik pili, Note 10'un pilinden 1000mAh, Note 10 Plus'ın pilinden 200mAh daha güçlü.

Galaxy Note 10 Lite, eski ve yeni özellikleri birbirine karıştıran ilginç bir telefon. Peki bu teknik özellikler, diğer Galaxy S10'lar karşısında nasıl görünüyor? Aşağıdaki tablo, karşılaştırmanızı kolaylaştıracak.

Galaxy Note 10 Lite vs Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+
Görüntüle 6,7 inç, Süper AMOLED Infinity-O, 2400 × 1080 piksel, 20: 9 6,3 inç, Dinamik AMOLED Infinity-O, 2280 × 1080 piksel, 19: 9, HDR10+ sertifikalı 6,8 inç, Dinamik AMOLED Infinity-O, 3040 × 1440 piksel, 20: 9, HDR10+ sertifikalı
S Pen Var, 4.096 basınç seviyesi, Bluetooth kontrolü Var, 4,096 basınç seviyesi, Bluetooth kontrolü, jiroskop dahil 6 eksenli sensör ve hareket kontrolü için hızlanma sensörü Var, 4,096 basınç seviyesi, Bluetooth kontrolü, jiroskop dahil 6 eksenli sensör ve hareket kontrolü için hızlanma sensörü
İşlemci Exynos 9810 (dört çekirdekli 2.7GHz + dört çekirdekli 1.7GHz), 64 bit, 10nm Exynos 9825 / Snapdragon 855, sekiz çekirdekli, 7nm, 64 bit Exynos 9825 / Snapdragon 855, sekiz çekirdekli, 7nm, 64 bit
Veri deposu 6 GB / 8 GB 8GB 12GB
Arka kamera Kamera 1: 12MP, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama, 4K video kaydı, F1.7

Kamera 2: 12MP telefoto, 2x optik zoom, F2.4, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama

Kamera 3: 16MP süper geniş açı, 123 derece FOV, F2.2

 Kamera 1: 12MP, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama, 4K video kaydı, F1.5 / F2.4

Kamera 2: 12MP telefoto, 2x optik zoom, F2.1, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama

Kamera 3: 16MP süper geniş açı, 123 derece FOV, F2.2

 Kamera 1: 12MP, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama, 4K video kaydı, F1.5 / F2.4

Kamera 2: 12MP telefoto, 2x optik zoom, F2.1, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama

Kamera 3: 16MP süper geniş açı, 123 derece FOV, F2.2

Kamera 4: DepthVision 3D ToF, VGA, F1.4
Ön kamera 32 megapiksel, f / 2.2 10MP, F2.2, Çift Piksel (2PD) otomatik odaklama 10MP, F2.2, Çift Piksel (2PD) otomatik odaklama
Depolama 128 GB, microSD yuvası (1 TB'a kadar) 256GB / 512GB, genişletilemez 256 GB / 512 GB, microSD yuvası (1 TB'a kadar)
Yazılım Android 10, One UI 2.0 Android 9 Pie, One UI 1.5 Android 9 Pie, One UI 1.5
Oil 4.500 mAh, süper hızlı kablolu şarj (25W) 3.500 mAh, hızlı kablolu şarj (25W) ve hızlı kablosuz şarj (12W), ters kablosuz şarj (PowerShare) 4.300 mAh, hızlı kablolu şarj (45W'a kadar, şarj cihazı ayrı satılır) ve hızlı kablosuz şarj (15W), ters kablosuz şarj (PowerShare)
Bağlantı Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, LTE Cat.11, MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT +, USB Tip-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / balta, MU-MIMO, USB Tip-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / balta, MU-MIMO, USB Tip-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
Boyutlar 163,7 x 76,1 x 8,7 mm, 199 g 151 x 71,8 x 7,9 mm, 168 g 162,3 x 77,2 x 7,9 mm, 196 g
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Optik parmak izi sensörü (ekran içi), Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik parmak izi sensörü (ekran içi), Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik parmak izi sensörü (ekran içi), Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü
Diğer özellikler Samsung Pay, Bixby, yüz tanıma, AR Emoji, Dolby Atmos (kablolu) AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 su ve toz direnci, yüz tanıma, Zoom-in MIC, Ekran Kaydedici, AR Doodle AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 su ve toz direnci, yüz tanıma, Zoom-in MIC, Ekran Kaydedici, AR Doodle, 3D Tarayıcı
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