Galaxy Note 10 Lite, Diğer Note 10'lar Karşısında

Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ile geçen sene ilk defa iki Galaxy Note seçeneği sunmaya başlamıştı. Hızını alamayan firma, şimdi size yeni bir Note daha satmak istiyor. Galaxy Note 10 Lite, bazı özelliklerini Note 10'dan alsa da, bazı özellikleri 2017 ve 2018'de çıkan Samsung amiral gemilerine ait. Örneğin Note 10 Lite'ın 12MP ana arka kamerası, Galaxy S8 ve Note 8'deki sensörün aynısı. Exynos 9810 işlemci ise 2018'in Galaxy S9 ve Note 9'unda kullanılıyordu.
Galaxy Note 10 Lite'ın en önemli avantajları arasında Android 10 ve One UI 2.0 ile çalışması ve Android 12'ye kadar güncellenecek olması var. Note 10 ve Note 10 Plus kutusundan Android Pie ile çıktığından, Android 11'den sonrasını almayacaklar. Note 10 Lite'ın 4.500mAh'lik pili, Note 10'un pilinden 1000mAh, Note 10 Plus'ın pilinden 200mAh daha güçlü.
Galaxy Note 10 Lite, eski ve yeni özellikleri birbirine karıştıran ilginç bir telefon. Peki bu teknik özellikler, diğer Galaxy S10'lar karşısında nasıl görünüyor? Aşağıdaki tablo, karşılaştırmanızı kolaylaştıracak.
Galaxy Note 10 Lite vs Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+
|Galaxy Note 10 Lite
|Galaxy Note 10
|Galaxy Note 10+
|Görüntüle
|6,7 inç, Süper AMOLED Infinity-O, 2400 × 1080 piksel, 20: 9
|6,3 inç, Dinamik AMOLED Infinity-O, 2280 × 1080 piksel, 19: 9, HDR10+ sertifikalı
|6,8 inç, Dinamik AMOLED Infinity-O, 3040 × 1440 piksel, 20: 9, HDR10+ sertifikalı
|S Pen
|Var, 4.096 basınç seviyesi, Bluetooth kontrolü
|Var, 4,096 basınç seviyesi, Bluetooth kontrolü, jiroskop dahil 6 eksenli sensör ve hareket kontrolü için hızlanma sensörü
|Var, 4,096 basınç seviyesi, Bluetooth kontrolü, jiroskop dahil 6 eksenli sensör ve hareket kontrolü için hızlanma sensörü
|İşlemci
|Exynos 9810 (dört çekirdekli 2.7GHz + dört çekirdekli 1.7GHz), 64 bit, 10nm
|Exynos 9825 / Snapdragon 855, sekiz çekirdekli, 7nm, 64 bit
|Exynos 9825 / Snapdragon 855, sekiz çekirdekli, 7nm, 64 bit
|Veri deposu
|6 GB / 8 GB
|8GB
|12GB
|Arka kamera
|Kamera 1: 12MP, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama, 4K video kaydı, F1.7
Kamera 2: 12MP telefoto, 2x optik zoom, F2.4, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama
Kamera 3: 16MP süper geniş açı, 123 derece FOV, F2.2
|Kamera 1: 12MP, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama, 4K video kaydı, F1.5 / F2.4
Kamera 2: 12MP telefoto, 2x optik zoom, F2.1, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama
Kamera 3: 16MP süper geniş açı, 123 derece FOV, F2.2
|Kamera 1: 12MP, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama, 4K video kaydı, F1.5 / F2.4
Kamera 2: 12MP telefoto, 2x optik zoom, F2.1, OIS, Çift Piksel otomatik odaklama
Kamera 3: 16MP süper geniş açı, 123 derece FOV, F2.2
Kamera 4: DepthVision 3D ToF, VGA, F1.4
|Ön kamera
|32 megapiksel, f / 2.2
|10MP, F2.2, Çift Piksel (2PD) otomatik odaklama
|10MP, F2.2, Çift Piksel (2PD) otomatik odaklama
|Depolama
|128 GB, microSD yuvası (1 TB'a kadar)
|256GB / 512GB, genişletilemez
|256 GB / 512 GB, microSD yuvası (1 TB'a kadar)
|Yazılım
|Android 10, One UI 2.0
|Android 9 Pie, One UI 1.5
|Android 9 Pie, One UI 1.5
|Oil
|4.500 mAh, süper hızlı kablolu şarj (25W)
|3.500 mAh, hızlı kablolu şarj (25W) ve hızlı kablosuz şarj (12W), ters kablosuz şarj (PowerShare)
|4.300 mAh, hızlı kablolu şarj (45W'a kadar, şarj cihazı ayrı satılır) ve hızlı kablosuz şarj (15W), ters kablosuz şarj (PowerShare)
|Bağlantı
|Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, LTE Cat.11, MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT +, USB Tip-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
|4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / balta, MU-MIMO, USB Tip-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
|4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / balta, MU-MIMO, USB Tip-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
|Boyutlar
|163,7 x 76,1 x 8,7 mm, 199 g
|151 x 71,8 x 7,9 mm, 168 g
|162,3 x 77,2 x 7,9 mm, 196 g
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Optik parmak izi sensörü (ekran içi), Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik parmak izi sensörü (ekran içi), Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik parmak izi sensörü (ekran içi), Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü
|Diğer özellikler
|Samsung Pay, Bixby, yüz tanıma, AR Emoji, Dolby Atmos (kablolu)
|AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 su ve toz direnci, yüz tanıma, Zoom-in MIC, Ekran Kaydedici, AR Doodle
|AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 su ve toz direnci, yüz tanıma, Zoom-in MIC, Ekran Kaydedici, AR Doodle, 3D Tarayıcı
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