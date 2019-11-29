Galaxy Note 10 Lite, Note 9 Özellikleriyle Göründü

Galaxy Note 10 Lite, hız testi sitesi Geekbench'te göründü, teknik özellikleri hakkında ipucu verdi!

Galaxy Note 10 Lite, Note 9 Özellikleriyle Göründü

Bir süredir konuşulan Galaxy Note 10 Lite'ın gerçekten var olduğu, Geekbench 5 sayfasında görünen bilgilerle bir bakıma kanıtlandı.

Galaxy Note 10 Lite olduğu düşünülen telefon, Geekbench'te 6GB RAM'e sahip görünüyor ve Exynos 9810 yonga setiyle çalışıyor. Bu özelliklerin Galaxy Note 9 ile aynı olduğunu söyleyelim. Sitede görünenler doğruysa, Galaxy Note 10 Lite'ın Galaxy Note 10'dan bir adım geri gideceği anlaşılıyor. Android 10 ile çalıştığı gözlenen telefonun tek çekirdek puanı 667, çoklu çekirdek puanı ise 2.030. Karşılaştırmanız için Galaxy Note 10 ile yapılan bir testin tek çekirdekte 748 puan ve çoklu çekirdekte 2.696 puan aldığını söyleyelim.

Testte Samsung Galaxy Note 10 Lite adının geçmediğini, sadece SM-N770F model adının kullanıldığını da söylemekte fayda var. Model adındaki "N" harfi, cihazın Note serisine ait olduğunu gösteriyor. Bu model numarasında piyasaya sürülmüş bir Samsung telefonu bulunmuyor.

Note 10 Lite'ın varlığının bir başka kanıtı, cihazın Bluetooth destekli kaleminin FCC onayından geçmesi olmuştu.

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