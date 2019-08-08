Galaxy Note 10 Plus Tanıtıldı, İşte Özellikleri
İlk kez iki Galaxy Note birden tanıtan Samsung'un Galaxy Note 10 Plus'ı neler sunuyor?
Bugünkü Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10 ile birlikte daha büyük ekranlı Galaxy Note 10 Plus da tanıtıldı. Peki, bu devasa canavar neler sunuyor, standart Galaxy Note 10'dan ne farkı var?
Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10'dan daha büyük olsa da, farklı bir tasarıma sahip değil. Yani tek kamera için delikli ön yüz, Note 10 Plus'ta da mevcut. En önemli fark, telefonun 6,8 inç'lik bir ekranla gelmesi. 3040x1440 piksel çözünürlüğe ulaşan telefon, 19:9 ekran oranına sahip.
ABD'de Qualcomm Snapdragon 855 işlemciyi kullanan telefon, dünyanın geri kalanında Exynos 9825'e yer veriyor. Samsung, yeni telefonunun Galaxy Note 9'a göre yüzde 33 daha iyi işlemci performansı, yüzde 42 daha iyi grafik performansı sunduğunu söylüyor. 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle gelen telefonun ikinci önemli farkı, microSD kart yuvasının bulunması. Standart Galaxy Note 10'da microSD kart yuvası bulunmuyor.
Galaxy Note 10, arka yüzünde f/2,2 diyaframa sahip 16MP'lik bir geniş açılı kameraya, 12MP telefoto lense ve 12MP f/2,1 lense sahip. Note 10 Plus'ta ek olarak 3D Time of Flight sensörü de yer alıyor. Arka kamera 60fps 4K kayıt yapabilirken ön kamera, 30fps 1440p video kaydı yapabiliyor.
Ön yüzde, ekranın üzerinde bulunan delikte ise 16MP'lik tek bir kamera bulunuyor. Ön yüzde bulunan bir başka özellik, ekranın altında gizlenen parmak izi tarayıcısı.
3,5 kulaklık girişi Galaxy Note 10 Plus'ta da bulunmuyor; mevcut kulaklığınızı kullanmak için kutudaki dönüştürücüyü kullanmanız gerekiyor. Firmanın kulaklık girişini kaldırmasının nedeninin pile biraz daha yer açmak olduğu söyleniyor.
Ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelen telefon, 4.300mAh kapasiteli pilini 45W süper hızlı şarj teknolojisiyle şarj etmenize izin veriyor. Ancak bu adaptörü ayrı olarak satın almak gerekiyor.
Galaxy Note 10 Plus'ın satışa sunulacağı tarih, 23 Ağustos olarak açıklandı.
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