Galaxy Note 10 Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Samsung Galaxy Note 10'un ne zaman tanıtılacağı belli oldu. İşte tüm bilgiler...
- Ercan Uğurlu
Samsung'un gelecek amirali Galaxy Note 10, artık tanıtılmaya çok yakın. Kısa bir süre içinde tanıtılarak kullanıcılarla buluşacak olan Note 10, ABD'nin Brooklyn şehir merkezinde ilk kez sahnelenecek. Samsung'un artık klasikleşmiş Unpacked etkinliklerinden yeni biriyle tanıtılacak olan Galaxy Note 10'un tanıtımın ardından ise hemen satışa sunulması planlanıyor.
Özellikle son zamanlarda sızıntıları bir hayli yoğunlaşan ve son ana kadar da yeni bilgilerle gündemde kalacak olan Galaxy Note 10, 7 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Galaxy S10'larda olduğu gibi delikli Infinity Display ekranla gelmesi beklenen Galaxy Note 10, beklentileri karşılayacak mı, merakla bekliyoruz.
Yakın zamanda çizimleriyle tamamen sızan ve Samsung'un yeni 64 MP ISOCELL Bright GW1 ve 48 MP ISOCELL Bright GM2 kamera sensörlerini kullanamayacağı bilgisi ortaya çıkan Samsung Galaxy Note 10, elbette performans olarak yine dönemin en güçlü telefonlarından biri olacak. Elbette sahip olacağı fiyat etiketi de bir hayli önemli. Zira performans çıtası orta seviyeli telefonlarda bile oldukça yükselmişken, akıllı telefonlar için fiyat etiketi bilhassa ülkemizde bir hayli önem kazanmaya başladı. O nedenle Galaxy Note 10'un sahip olacağı özellikler kadar, fiyatı da bir hayli önemli.
Şimdi tüm bunları öğrenmek için 7 Ağustos'u bekliyoruz. Elbette o zamana kadar yine telefonla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam eder. Onları da sizlere iletmeyi sürdüreceğiz. Galaxy Note 10 ile ilgili yorumlarınız varsa, bekliyoruz; aşağıya yazabilirsiniz.
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