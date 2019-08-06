Galaxy Note 10, Üç Kez Daha Sızdı!
Bir değil; tam 3 sızıntı daha: Yeni Galaxy Note 10 sızıntıları arasında bizzat Samsung'un sızdırdığı bir bilgi de var!
Samsung'un 7 Ağustos'ta tanıtacağı Galaxy Note 10, düzenli olarak sızmayı sürdürüyor. Bu seferki sızıntı, direkt olarak Samsung'tan geldi.
Firmanın web sitesinde henüz duyurulmayan bir telefon serisinde bulunan "Superfast Charge", yani "süper hızlı şarj" işlevinden bahsediliyor. Samsung, bu terimi Galaxy S10 5G ve Galaxy A80'deki 25W şarj özelliği için kullandığı biliniyor. Yani sızıntı, Samsung'un en az 25W şarj ile geleceğini doğruluyor.
Aynı sayfada "akıllı şarj", "kablosuz güç paylaşımı", "yeni nesil S Pen" gibi işlevlerden de bahsediliyor, ancak bunlar sürpriz değiller.
Bu arada TME.net tarafından paylaşılan bir videoda Galaxy Note 10+'ın bir "test sürümü" görünüyor. Yani videodaki telefon, Note 10'un tamamlanmış sürümü olmayabilir ancak tasarımda büyük bir eksik göze çarpmıyor. Yeni bir şey söylemeyen videoda ekranın üstünde ve ortada, delik içerisinde bir kamera görünüyor.
Son olarak popüler sızıntı hesabı Roland Quandt'ın paylaştığı aksesuarlar arasında 3.5mm kulaklık dönüştürücüsü bulunuyor. Bu, telefonun kulaklık girişinin olmayacağı bilgisini iyice güçlendiriyor.
Sızıntıların söylediklerinin doğru olup olmadığını Galaxy Note 10'un Çarşamba günü yapılacak tanıtımında göreceğiz.
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