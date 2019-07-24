Galaxy Note 10'da Çift Ön Kamera mı Olacak?
Galaxy Note 10 modellerine ait olduğu söylenen fotoğraflar, ilginç değişiklikleri gözler önüne seriyor.
Galaxy Note 10'a ve Note 10 Plus'a ait şimdiye kadarki sızıntılar, iki telefonun da tek ön kamerayla geleceğini söylüyordu. Ancak son sızıntı, ön yüzde iki kamera olacağını söylüyor.
Galaxy S10 Plus'ta çift ön kamera bulunduğundan, beklenti Note 10'da da aynısının olacağı şeklindeydi. Ancak gelen raporlar ve sızıntılar, Samsung'un iki modelde de tek ön kamerayı tercih edeceğini gösteriyordu. Bununla birlikte yeni gelen (içi boş) Galaxy Note 10 Plus görüntüleri, farklı bir görüntü sergiliyor.
Fotoğraflardaki telefon, çift ön kamera dışında diğer tüm tasarım beklentileriyle uyum içerisinde. Ancak ön yüzdeki geniş yuva, telefonun çift ön kameralı olacağının ipucunu veriyor. Galaxy Note 10'un bir kızılötesi işleviyle gelebileceği de bir süredir konuşuluyor. Bu yuvanın kızılötesi için ayrılmış olma ihtimali de var.
Fotoğraflar, çalışan bir telefona değil, içi boş modellere ait olduğundan, biraz şüpheli olmakta fayda var. Şimdilik neredeyse emin olduğumuz şey, 3,5mm'lik kulaklık girişinin kaldırılmış olması.
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