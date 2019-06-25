Galaxy Note 10'da microSD Kart Yok, Pro'da Var!
Çok konuşulan Galaxy Note 10 ve Note 10 Pro modelinin detayları belli oldu. Bu detaylar arasında, bir de microSD bellek kartı şoku var!
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 10 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen bu son bilgiler ise, Galaxy Note 10'a tam anlamıyla ışık tutuyor diyebiliriz. XDA Developers yazarı Max Weinbach tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşılana göre, Weinbach'in kaynağı hem Galaxy Note 10 hem de Galaxy Note 10 Pro modellerini yakından görmüş ve deneyimleme fırsatı bulmuş. Bunlara göre Weinbach'a ilettiği notlar ise şöyle:
Kulaklık Girişi Var, microSD Kart İse Seçmeli
İsimsiz kaynağın belirttiğine göre, hem Galaxy Note 10 hem de Galaxy Note 10 Pro'da 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Bugüne kadar ortaya çıkan görsellerdeki gibi görünen her iki telefonda da S Pen Galaxy Note 9 ile neredeyse aynı tutulmuş. Yani Note 10'da S Pen açısından büyük bir fark beklememek lazım.
Telefonlara dayalı önemli bir diğer bilgi ise, arttırılabilir hafıza ile ilgili. Galaxy Note 10 Pro'da microSD kart yuvası yer alacak ancak Galaxy Note 10'da bu giriş bulunmayacak. Yani Galaxy Note 10'un hafızasını microSD kart yoluyla genişletemeyeceksiniz.
Yazılım aynı, tuşlar yerli yerinde
Bunların dışında diğer bilgiler arasında ise, her iki telefonda da arayüz ve yazılım olarak Samsung'un önceki modellerinden önemli bir fark bulundurmayacağı yer alırken, telefonların güç ve ses butonları sol kenarda yer alacak. Yani son zamanlarda Note 10 için ortaya çıkan fiziksel tuş bulundurmayacağı iddiaları da böylece çürümüş oluyor.
Son olarak her iki telefonun da ön yüzünde ortada bir kamera deliği bulunacağı bilgisini de verelim.
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