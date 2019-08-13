Galaxy Note 10'da Paslanmaz Çelik Çerçeve Gizemi
Samsung'un bir servet değerindeki Galaxy Note 10 için kullandığı "paslanmaz çelik" sözcüklerini "metal" ile değiştirmesi, can sıkabilir!
Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın paslanmaz çelik çerçeveyle gelmediği ortaya çıktı. Firma, Galaxy Note 10'un ilk tanıtım videosunda "paslanmaz çelik ve camın pürüzsüz biçimde birleşerek ince bir çerçeve sunduğunu" söylemişti.
Firmanın güncellediği tanıtım videosunda "paslanmaz çelik" sözcükleri hiç geçmiyor. Ancak reklam takımı, bir önceki videoyu YouTube üzerinden kaldırmayı da unutmuş görünüyor. Paslanmaz çelik sözcükleri Galaxy Note 10 web sitesinde de görünüyordu ancak şimdi yerini "yüksek cilalı metal" sözcükleri almış durumda. Neyse ki sitede bunun dışında değişen bir şey yok gibi görünüyor; en azından şimdilik.
Türkiye fiyatı 10.000 TL gibi bir seviyede dolaşan Yeni Galaxy Note serisi, kulaklık girişinin gidişi ve Samsung'un bu konudaki yeterince ikna etmeyen "mazeretleri" nedeniyle eleştiriliyor. Bu arada firma, Apple'ı dönüştürücüler ve ekran çentikleri yoluyla eleştirdiği bazı videoları yayından kaldırmış bulunuyor.
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