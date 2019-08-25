Galaxy Note 10'dan Güney Kore'de İlk Zafer
Galaxy Note 10'un, yüksek fiyatına rağmen ne kadar satılacağı, gelen ilk haberlerle birlikte belli olmaya başladı!
Samsung'un en son amiral gemileri Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus, Güney Kore'de adeta yok satıyor. Kore medyasına göre Galaxy Note 10'un ön siparişleri, ülkede 1 milyonu geçti.
Galaxy Note 10'un Kore'deki ön siparişleri, 1,3 milyonu geçmiş bulunuyor. Samsung, telefon için ön siparişleri 9 Ağustos'ta almaya başlamıştı. Korea Herald'a göre Galaxy Note 10 ikilisinin toplam satışları, Galaxy Note 9'nun iki katından fazla. Bu noktada Galaxy Note 10'un 5G sürümünün sadece Güney Kore'de satıldığını söyleyelim.
11 günlük ön sipariş süresinde en popüler modelin 256GB'lık Galaxy Note 10 Plus Aura Glow olduğu belirtiliyor. Bu modelin ülkedeki fiyatı, yaklaşık 1.160 dolar.
Galaxy Note 10, 23 Ağustos'ta mağazalardaki yerini alacak.
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