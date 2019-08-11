Galaxy Note 10'un Duvar Kağıtları Burada
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy Note 10'un duvar kağıtlarını kendi telefonunuza getirmeniz artık mümkün! Hepsi, içeride...
Yeni tanıtılan Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın duvar kağıtları, internette paylaşıldı.
Note 10'un duvar kağıtları, Galaxy Tab S6 ile gelen duvar kağıtlarında oldğuu gibi sabun baloncuğuna benzer baloncukları arka planınıza taşıyor. Ekran görüntülerinden biri oldukça koyu; bu sayede AMOLED ekranın etkileyici kontrast oranını öne çıkarmayı amaçlıyor.
Duvar kağıtlarının küçültülmüş sürümlerine galerimizde göz atabilirsiniz. 3040x3040 piksel çözünürlüklü dosyaları indirmek için buradaki Zip dosyasına tıklamanız yeterli.
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