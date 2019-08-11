Galaxy Note 10'un Duvar Kağıtları Burada

Yeni tanıtılan Samsung Galaxy Note 10'un duvar kağıtlarını kendi telefonunuza getirmeniz artık mümkün! Hepsi, içeride...

Galaxy Note 10'un Duvar Kağıtları Burada

Yeni tanıtılan Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın duvar kağıtları, internette paylaşıldı.

Note 10'un duvar kağıtları, Galaxy Tab S6 ile gelen duvar kağıtlarında oldğuu gibi sabun baloncuğuna benzer baloncukları arka planınıza taşıyor. Ekran görüntülerinden biri oldukça koyu; bu sayede AMOLED ekranın etkileyici kontrast oranını öne çıkarmayı amaçlıyor.

Duvar kağıtlarının küçültülmüş sürümlerine galerimizde göz atabilirsiniz. 3040x3040 piksel çözünürlüklü dosyaları indirmek için buradaki Zip dosyasına tıklamanız yeterli.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
5G'de Dünya Rekoru Oppo ve Turkcell'den Geldi!
Xiaomi Mi Mix 4, Müthiş Bir 108MP Kamerayla Gelebilir
Yeni LG Q60 Hediyeleriyle Geldi
Galaxy S11'in İşlemcisi, Hız Testinde Görünmüş Olabilir
Uber'den Parlak Çeyrek Raporu!

İlginizi çekebilir

 

 