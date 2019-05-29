Galaxy Note 10'un Kamerası Böyle Olabilir
Galaxy Note 10'un dikey sıralanan kameralarıyla ilgili yeni bir ipucu daha geldi.
Galaxy Note 10'un kamerasının henüz tanıtılmayan iPhone'unki gibi dikey sıralanacağı iddiaları güçleniyor. Piyasadaki en son Galaxy Note olan Note 9'un arkasındaki kameralar, yatay olarak dizili.
Webio'da elden ele dolaşan kaba bir çizim, iddiaya göre Galaxy Note 10'un kamera dizilimini gösteriyor. Çizim, daha önceki dikey kamera iddialarını destekliyor. Galaxy Note 10'un iki farklı modelinin olacağına inanılıyor. Bu çizimin ise Galaxy S10 5G'deki gibi bir Time of Flight kamerası içerdiği söyleniyor.
Samsung'un yeni 5x telefoto sensörünün Galaxy Note 10'da kendine yer bulma ihtimali var, ancak çizime bakarak bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Hatta tek başına çizime bakarak bu bileşenin Galaxy Note 10'a ait olduğunu da söylemek mümkün değil, ancak Çinli kaynaklar Note 10'a ait olduğundan eminler.
Dikey kameranın merkezde değil, yan tarafta olacağı düşünülüyor. Çizimde kalp ritmi sensörünü de göremiyoruz.
Galaxy Note 10 hakkında önümüzdeki haftalarda yeni sızıntıların gelmesini bekliyoruz. Telefonun birkaç aydan önce tanıtılması ise beklenmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın