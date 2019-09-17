Galaxy Note 11 ve Galaxy S11 Olmayabilir!
Eski bir iddia yeniden gündemde: Samsung, gelecek sene bir Galaxy Note 11'i ve hatta Galaxy S11'i tanıtmayabilir!
Galaxy Note 10 henüz tanıtıldı ancak şimdiden Note 11'in adını duymaya başladık. Ancak yeni sızıntılara göre Samsung, bir Galaxy Note 11 üretmeyebilir. Hatta Galaxy S11 de olmayabilir.
Sızıntıların ünlü ismi Evan Blass'a göre Samsung, Galaxy S ve Galaxy Note serisini birleştirip, bu sırada ikisinin de ismini kullanmaktan vazgeçebilir. Blass'a göre bu değişiklik, karşımıza "Galaxy One" isimli bir telefon olarak çıkabilir. 2020'nin ilk yarısında çıkacağı tahmin edilen bu telefon, "S-Pen taşıyan bir S serisi" olabilir.
S-Pen dışında iki seri birbirine oldukça benzediğinden, bu yenilik olumlu olabilir. Yine de bu söylentiye dikkatle yaklaşmakta fayda var, çünkü Samsung'un bu değişikliği şu an yalnızca "tartıştığı" söyleniyor. Benzer bir söylenti daha önce, 2018'de de ortaya çıkmış ve Samsung'un benzer planlar yaptığı söylenmişti.
Galaxy S11'in çıkışı giderek yaklaştığından firmanın bu değişikliği hemen yapacağı konusunda şüphelerimiz var.
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