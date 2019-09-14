Samsung Galaxy Note 10 Plus İnceleme
Samsung Galaxy Note 10 Plus hakkında bilmeniz gereken "her şeyi" bu incelemede açıkladık. İşte A'dan Z'ye Note 10+ incelemesi!
- Ercan Uğurlu
Uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy Note 10 modellerini, ta Note 9 incelememizden bu yana takip ettik ve bugüne kadar telefonlar hakkında ortaya çıkan tüm sızıntıları hazırladığımız haberlerle sizlerle paylaştık. Sonunda Samsung yeni Note modellerini de tanıttı ve ülkemizde satışa sundu.
Daha önce piyasaya sürülen her Note modelinde olduğu gibi Samsung, elbette yeni Galaxy Note jenerasyonunda yine selefine göre birçok yenilik barındırırken, Galaxy S serisi amiral modellerinden de büyük ölçüde esinlenmeyi ihmal etmemiş. Yeni jenerasyonda Note 9'a göre önemli farklardan biri, artık bu seride birden çok modelin yer alması. Note 10, Note 10 5G, elimizdeki Note 10 Plus ve Note 10 Plus 5G gibi tam 4 model yer alıyor yeni ailede ve fiyatlar da gerçekten oldukça yüksek. Bu da yeni serinin selefinden diğer bir farkı. Elimizdeki Note 10+ 256 GB'lık modelin fiyatı ise tam olarak 11399 TL. Yani bu model herkesin satın alabileceği bir telefon kesinlikle değil.
Tanıtımdan hemen sonra elimize ulaşan Galaxy Note 10 Plus'ı 3 haftadır kullanıyoruz ve bu incelememizde tüm edindiğimiz izlenimlerimizi, karşılaştırmalı testleri ve elbette fiyatla ilgili olan eleştirilerimizi sizlere anlatacağız. Hemen önce Galaxy Note 10 Plus'ın tasarımına bakalım, ardından da daha detaylı şekilde yakından incelemeye geçelim.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Tasarım
Samsung Galaxy Note 10 Plus, tasarımıyla fazlasıyla çekici bir model. Elbette serinin önceki modelleri gibi bunun yanında oldukça da büyük bir telefon. Tam 6.8 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan Note 10 Plus, köşeli hatları ve her iki yandan kavisli kenarlarıyla oldukça da kırılgan duruyor doğrusu. Telefonun büyüklüğü ve her iki yüzeyin de cam olması, onu bir o kadar da kaygan kılıyor. Öyle ki, hafif eğimli bir yüzeye bıraktığınızda, kaydığını gördüğünüz gibi, elinizdeyken de tutmanız zor olabiliyor. Tek elle kullanımı bir kenara bırakın, çift el yazı yazarken bile telefonu serçe parmaklarınızla arada düzeltmeniz gerekebiliyor. Özellikle elleriniz de biraz terliyse, bu senaryoda işiniz biraz zor doğrusu.
Özellikle sert köşeleri nedeniyle telefonu düşürmenizi pek tavsiye etmiyoruz doğrusu. Her ne kadar Samsung, telefonun ön ve arka yüzeyini Gorilla Glass 6 derecesinde koruduğunu söylese de, 12 bin TL'yi yere atmak istemezsiniz diye düşünüyoruz. Hatta öyle ki bu fiyat Samsung'a da öylesine yüksek gelmiş olacak ki, bize de bu test ürününü gönderirlerken bir teslimat belgesi imzalama şartı koştular. Telefonu yere düşürmemiz veya çizmemiz veya kaybetmemiz durumunda garanti kapsamı dışında kalacağı için biz de "gözümüz gibi" baktık diyebiliriz. Siz de baksanız iyi edersiniz, zira söylediğimiz gibi 12 bin TL hiç de az değil.
Zaten bu telefonu gönül rahatlığıyla kullanmak için bir kılıf şart doğrusu. Ancak o şekilde elinizden kaymadan kullanabilirsiniz. Bu arada Samsung, telefonun ön yüzüne bir koruyucu film yerleştirmiş. 3 haftalık süreçte bu film üzerinde kılcal çizikler oluştu doğal olarak. Bu nedenle muhtemelen yaklaşık 6 ay kadar bir kullanım sonunda, bu filmi de değiştirmek isteyebilirsiniz. Telefonun arka yüzündeyse, beyaz olmasından dolayı herhangi bir kılcal çizik görünmüyor, fakat belki siyah modelde kendini daha net gösterebilir.
Telefonun kenarlarında metalik malzeme kullanılırken, Note 10+'ın kalınlığı 7.9 mm, ağırlığı ise 196 gram oluyor. Her iki noktada da Galaxy Note 9'dan daha iyi durumda olduğunu söylemek lazım.
Telefonun tasarımına ilişkin önemli bir diğer nokta, selef modelde olduğu gibi bunda da su korumasının bulunması oluyor. IP68 sertifikasına sahip olan modeli su altında, yine az önce bahsettiğimiz ürün teslimat şartı sebebiyle deneyemedik elbette. Artık siz satın aldığınızda, cesaret ederseniz denersiniz...
Galaxy Note 10+'ın çevresine baktığımızda, telefonun üst kısmında SIM kart ve microSD kart slotunu görüyoruz. Note 10+'ın Galaxy Note 10'a kıyasla önemli farklarından birini bu kısım oluşturuyor, zira Note 10'da microSD kart desteği yok. Galaxy Note 10 Plus'ta ise microSD kart yoluyla kapasiteyi genişletebiliyorsunuz.
Önemli farklardan bir diğerini de, güç butonu oluşturuyor. Note 10+'ta sağ kenarda herhangi bir buton yok, sola taşınmış ve daha önceki modellerde Bixby tuşu olarak sol tarafta karşımıza çıkan buton, artık Bixby ile beraber güç tuşu olarak kullanılıyor. Samsung bu tuşa "Yan Tuş" adını vermiş ve bunu dilerseniz özelleştirebiliyorsunuz. Bu "yan tuşa" çift basarak kamerayı hızla başlatabiliyor, Bixby'i açabiliyor veya farklı bir uygulama ataması yapabiliyorsunuz. Yine basılı tutarak telefonu kapatma menüsüne de ulaşabilirsiniz. Buraya kadar bir sorun yok, ancak güç tuşunun sola alınması biraz alışma süresi gerektiriyor.
Note 10+'ın alt kenarına geldiğimizde ise, burada USB-C portunu, hoparlör mazgalını ve S Pen yuvasını görüyoruz. Burada göremediğimiz şey ise, 3.5 mm kulaklık girişi. Evet, Samsung da sonunda Note 10 ile 3.5 mm kulaklık girişine veda eden markalar arasındaki yerini ne yazık ki aldı. Ne yazık ki diyoruz, çünkü 3.5 mm kulaklık girişinin telefonda bulunmaması elinizi büyük ölçüde bağlıyor. Tamam telefonla beraber kendi AKG kulaklıkları geliyor ve bunlar iyi de iş çıkartıyor fakat en basitinden 3.5 mm jaklı evdeki masaüstü ses sisteminizi veya kablolu kulaklığınızı kutu içeriğinde herhangi bir adaptör de olmadığından telefona bağlamanız mümkün değil. Son dönemde girişi bulunduran incelediğimiz telefonlarda +'lar arasına yazdığımız bu özelliğin kaldırılması kötü olmuş doğrusu.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Ekran
Galaxy Note 10+'ta artık iyiden iyiye büyük bir ekranla karşı karşıyayız. 6.8 inç büyüklüğündeki ekran, Samsung'un Galaxy S10 ailesi ile beraber karşımıza çıkarttığı gibi "delikli" Infinity-O tasarımını benimsiyor. Böylece Note 9'a kıyasla genişleyen ekran, yüzde 91 ekran – gövde oranına ulaşmış durumda.
Telefonun ekran çözünürlüğü 1440x3040 piksel olarak karşımıza çıkıyor. Bu çözünürlük hem Galaxy Note 9 hem de Galaxy Note 10 modellerinden yüksek. Fakat ekran çözünürlüğü varsayılan olarak Full HD+ olarak geliyor. Dilerseniz bu çözünürlüğü WQHD+ olarak değiştirebiliyorsunuz.
Dynamic AMOLED paneli kullanan ekran, her ne kadar OnePlus 7 Pro'da olduğu gibi 90Hz ekran tazeleme oranına sahip olmasa da, gerçekten güzel görüntü üretiyor. HDR10+ desteği de sunan ekran, 498 ppi piksel yoğunluğunun sahibi.
Ekran fazlasıyla güzel görüntü üretiyor. İster film ister video izleyin, ister oyun oynayın, hem geniş olması hem geniş renk aralığı ve canlılığı sayesinde keyif alıyorsunuz. Dış kullanımlarda ekran görünürlüğü de günlük kullanımda sorun yaratmıyor, ancak plajda, güneşin alnındaysanız, bir nebze zorlanacağınızı söyleyebiliriz.
Peki, ekranın hemen üzerindeki kamera deliği izleme deneyimine ne derece etki ediyor derseniz, eğer özellikle dikkat etmezseniz, gözden kaçacağını söyleyebiliriz. Bu arada oynadığınız bazı oyun ve kullandığınız bazı uygulamaların bu telefona göre henüz optimize edilmediğini görebilirsiniz. Yani bazı oyun ve uygulamalarda görüntü, delik kısmından kesiliyor.
Ekranın kullanımına ilişkin bir diğer bahsedebileceğimiz nokta, tek elle kullanırken ekranın büyük olmasından dolayı ekrana avucunuzla temas edebiliyor oluşunuz olacak. Özellikle bir uygulama içinde ekranın üst çapraz noktasına doğru başparmağınızla bir noktaya dokunmaya çalışırken, bunu yapamayabiliyor ve mecburen telefonu iki elinizle kullanıyorsunuz.
Ekranla ilgili bölümü sonlandırmadan önce, elbette ekrana entegre parmak izi sensöründen de bahsedelim. Galaxy Note 9'da arka yüzde fiziksel olarak bulunan parmak izi sensörünü, önce Galaxy S10 ailesi ile ekrana taşıyan Samsung, bu kez Note 10 modellerinde de bu sensörü ekranın biraz daha yukarısına konumlandırmış. Bu sayede başparmağın bu alana erişimi daha kolay olurken, parmak izi sensörü nispeten hızlı çalışıyor diyebiliriz. Ara sıra teklediğine tanık olduğumuzun da altını çizelim. Öte yandan parmağınız ıslakken de sensör çalışmıyor. En azından biz yaptığımız denemelerde çalıştırmayı başaramadık.
Bu arada telefonda yalnızca parmak izi sensörü yok tabii. Yüz tanıma sistemi de aynı şekilde mevcut. Bu yöntemi de Note 10+'ı kullandığımız 3 haftalık süre boyunca parmak izi sensörüyle beraber kullandık ve çeşitli ışık koşullarında iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Yüz tanıma yaparken ekran parlaklığını arttırmayı seçmemize rağmen, bazen loş ışıkta ise tanılama yapamadığını da gördük.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Arayüz
Galaxy Note 10 Plus'ta işletim sistemi olarak Android 9 görüyoruz. Yine Samsung'un One UI arayüzünün kullanıldığı telefonda, One UI 1.5 sürümü mevcut durumda. Samsung'un One UI arayüzünün, kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olduğunu hep söylüyoruz. Durum Note 10+ için de geçerli.
Arayüz üzerinde çok sayıda işlemi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Mesela alt tarafta yer alan navigasyon tuşlarının kullanım biçimini değiştirebilir, isterseniz bu tuşları tamamen ortadan kaldırarak, daha sezgisel bir kullanım sağlayabilirsiniz. Yine Always On Display'i kapatabilir veya aktifleştirebilir, ekranı sağa çektiğinizde ise, Bixby Home alanıyla karşılaşabilirsiniz. Bu ekranda, eklediğiniz tüm hesaplardaki güncellemeleri kartlar şeklinde bir arada görebiliyorsunuz. Ayrıca günlük rutinlerinizi takip eden Bixby Rutinler de yine Note 10+'ta mevcut.
Samsung'un asistanı Bixby'den de bahsedecek olursak, halen Türkçe dil desteği gelmiş değil. Galaxy S10+ incelemesi sırasında edindiğimiz bilgilere göre Samsung, Bixby'ye Türkçe dil desteği kazandırmak için çalışıyordu. Ancak görünen o ki halen bu çalışmalar tamamlanmış değil.
Arayüze ilişkin olarak Galaxy Note 10+'ta, Samsung'un bir süredir kullandığı Game Launcher oyun alanın ise güncellenmiş şekilde geldiğini görüyoruz. Tüm oyunları tek bir alanda toplayan Game Launcher, daha önce yalnızca oyun optimizasyon noktasında destek sunuyorken, şimdi oyunlarda geçirdiğiniz süreyi ve çeşitli istatistiki verileri de görüntülüyor.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: S Pen ve DeX
Samsung'un Galaxy Note serisine adını veren nokta, kuşkusuz telefonda yer alan S Pen oluyor. Her yeni Note modelinde yeni özellikler kazandığını gördüğümüz S Pen, son olarak Note 9 modelinde uzaktan kontrol yeteneği kazanmıştı. Bu sayede özellikle uzaktan fotoğraf çekmek Note 9 ile keyifli oluyordu. Bu yetenek Note 10 Plus'ta da var ve şimdi daha fazla geliştirilmiş durumda. Yine kalemin tuşuna basarak uzaktan fotoğraf veya video çekmek mümkün. Ayrıca artık ivmeölçer ve jireskop yeteneğiyle beraber kalem tuşuna basılı tutarak kalemi salladığınızda ekrana dokunmadan da telefonu kontrol edebiliyorsunuz. İster galeride fotoğraflar arasında gezinin, ister Spotfiy'da şarkılar arasında; kalemi sallayarak bu mümkün. Yine ses açma kapama eylemini de hareketle yapabiliyorsunuz. Ancak S Pen'in bu kullanım şekli şimdilik birkaç yönle sınırlı. Yalnız Samsung, bu işlevi uygulama geliştiricilere de açmış durumda. Yani uygulama geliştiriciler zaman içinde S Pen'in bu yeteneklerini daha aktif olarak kullanan çeşitli uygulamalar geliştirebilirler ve bu da elbette zaman meselesi.
S Pen'in geliştirilen diğer özellikleri arasında ise artık kalemle aldığınız notları metne dönüştürebilmesi yer alıyor. Böylece Samsung Notes'ta kalemle aldığınız bir notu, ekranın altındaki "metne dönüştür" simgesine tıklayarak metne dönüştürebiliyorsunuz. Fakat eğer kötü not tutuyorsanız, bu işlev yazınızı her zaman doğru okuyamayabiliyor, onu da söyleyelim.
S Pen ile yapabilecekleriniz arasında yine ekran kapalıyken not almak olduğu gibi, canlı mesajlar, çeviri, akıllı seçim ve daha pek çok özellik bulunuyor. Ayrıca AR Karalama adında bir uygulama da burada mevcut. AR Doodle olarak da isimlenen bu özellik ile deneysel çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak bunu hiç kullanmayacaklar da olacaktır.
S Pen'le ilgili son olarak şunu söyleyeyim: Eğer kalemi telefonun yuvasından çıkarttıktan sonra bir yerde unutursanız, telefon size bir uyarı gösteriyor. Ayrıca kalemi ters takmaktan endişe duyanlara da söyleyelim: Bu mümkün değil.
Şimdi gelelim DeX'e. Samsung, Galaxy Note 10 Plus ile beraber DeX kullanımını da yeniledi. Bilindiği gibi DeX, telefonu bir PC olarak kullanabilme olanağı tanıyordu. Daha önce Note 9'da DeX kullanımını özgürleştiren Samsung, fiziksel bir dock istasyonu yerine bir HDMI adaptörü ile Note 9'u bir monitöre bağlayarak masaüstü bilgisayar deneyimi yaşatabiliyordu. Samsung, şimdi bunu bir adım daha öteye götürmüş. Artık yalnızca bir monitörü değil, Note 10 Plus'ı USB-C yoluyla bağlayacağınız PC veya Mac'i de direkt olarak telefonunuzun masaüstü uygulamasına dönüştürebiliyorsunuz. Tabii bu durumda bağlayacağınız bilgisayarın USB-C portunun olması gerektiğini de söyleyelim. Hatta öyle ki, Note 10+'ın beraberinde getirdiği kablonun her iki ucu da USB-C olduğu için, eğer bilgisayarınızda bu giriş yoksa, farklı bir kabloya ihtiyacınız var. Önceki telefonunuzdan kalan varsa, sorun yok tabii.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Teknik Özellikler ve Performans
Galaxy Note 10 Plus, elbette yeni bir Note'tan bekleyebileceğiniz gibi güçlü bir amiral gemisi. Her zamanki gibi bölgeye göre farklı işlemcilerle gelen Note 10 Plus, ülkemizde Exynos 9825 işlemciyle yer alıyor. Samsung'un 7nm fabrikasyon sürecine dayandırdığı bu yeni işlemci, şu an pazardaki en güçlü işlemcilerden biri. Bunu zaten az sonra tablolarda da göreceğiz.
8 çekirdekli yapıda tasarlanan işlemci, 2 adet 2.73 GHz frekanslı Mongoose M4, 2 adet 2.4 GHz frekanslı Cortex-A73 ve 4 adet verimlilik odaklı 1.9 GHz frekanslı Cortex-A55'ten güç sağlıyor. Daha önce Galaxy S10'da kullanılan 8nm mimarili Exynos 9820'nin küçük bir revizyonu olan Exynos 9825, yine bu revizyona bağlı olarak grafik tarafında da Mali-G76 GPU yongasını kullanıyor.
Note 10+ modeli 12 GB RAM ile beraber beliyor. Bu, Galaxy Note 9'da yer alan RAM kapasitesinin 2 katı olurken, Note 10 modelinde de 8 GB RAM bulunduğunu bu noktada hatırlatalım.
Bu tablonun sentetik testlerde karşımıza çıkarttığı sonuç gayet tatminkar. AnTuTu Bencmark'tan 347824 puan toplayan Galaxy Note 10+, bu skorla tabloda liste başında Qualcomm Snapdragon 855 işlemcili Xiaomi Mi 9 ve Exynos 9820'li Galaxy S10 Plus ile beraber bulunuyor. Sıralamanın diğer basamaklarına baktığımızdaysa sırasıyla Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei Mate 20'yi arka arkaya görüyoruz.
Geekbench'e geldiğimizde ise, Galaxy Note 10 Plus'ın bu testte tek çekirdek skoruyla 4521 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 10409 puan aldığını görüyoruz. Karşılaştırmalı tabloya döndüğümüzde de yine sıralama pek değişmiyor. Liste başında Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9 yer alırken, Galaxy S10 Plus da Note 10 Plus'ı takip ediyor. Eğer elimizdeki Note 10 Plus Snapdragon 855 işlemcili olsaydı, muhtemelen bu senaryoda ve AnTuTu testinde liste başına yerleşecekti, fakat Exynos işlemcili model, Geekbench testinde tek çekirdek performansıyla ondan daha iyi sonuç üretiyor.
Zira Geekbench tek çekirdek sonucunun kıyaslama tablosuna bakarsak, burada Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un oldukça geriye düştüğünü görüyoruz. Ancak buna karşın, bu kez de liderliği az farkla da olsa Galaxy S10 Plus alıyor. Evet, aldığımız sonuçlara göre Galaxy Note 10 Plus, bu senaryoda 4521 puan toplarken, Galaxy S10 Plus, 4564 puan alıyor. En azından S10 Plus'ı incelediğimiz mart ayında bu sonucu almıştık. Telefon şu an elimizde olmadığı için testi ne yazık ki tekrar edemedik.
Peki, yeni nesil bir işlemci olan Exynos 9825, nasıl oluyor da selef işlemci Exynos 9820 bulunduran Galaxy S10+'tan daha düşük bir tek çekirdek performansı gösteriyor. Bunun direkt olarak optimizasyonla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde tekrar edilecek testlerle bu sonucun üzerine çıkılabilir. Ancak yine de Samsung'un optimizasyon konusuna çoktan el atması gerekirdi. Zira telefon şu an piyasada ve bu tabloda liste başı olması lazımdı doğrusu. Öte yandan şimdi gelen iPhone 11'lerle şiddetle muhtemel, bu listenin başına iPhone 11'ler yerleşecek.
Bunları bir kenara bırakıp performansa ilişkin genel kullanım notlarımıza gelecek olursak, ilk adımda oyundan bahsedelim. Galaxy Note 10+, oyunlarda harikulade bir akıllı telefon. Yenilenen grafik birimiyle beraber şu an mobil platformda bulunan popüler tüm oyunları rahatlıkla bu modelde çalıştırabilirsiniz. Bu PUBG olur, Asphalt 9 olur, artık orası size kalmış. Ekranın güzel görüntü sağlamasıyla da beraber, boş zamanlarımızda oyun oynarken büyük keyif aldık doğrusu. Buna ilave olarak multimedya kullanımında hoparlörler de gerçekten fazlasıyla başarılı iş çıkartıyor. Telefonda sağlanan stereo ses, oyunlarda olduğu gibi film izlerken veya müzik dinlerken de çok tatmin edici. Bu arada Note 10+'ın üst tarafında bir hoparlör görünmüyor, ancak üst kenarda arada bir açıklık mevcut, hoparlör burada, onu da bu noktada söyleyelim.
Galaxy Note 10 Plus, sadece oyunlarda değil, hemen her noktada performans konusunda size sıkıntı yaratmayacak bir akıllı telefon. En azından 3 haftalık kullanım süresince, biz herhangi bir sıkıntı, donma veya tekleme görmedik doğrusu. İleride bu söylediklerimizle çelişen bir durum olursa, onu da ayrıca sizlerle paylaşırız elbette.
Peki, telefon ne kadar ısınıyor? Note 10+ boştayken, arkada herhangi bir uygulama çalışmıyorken temel sıcaklığı ortalama 29 derecelerde seyretti. Stres testinde, maksimum performansta çalıştırdığımızda ise, ortalama olarak 32, tepede ise 35 dereceleri gördük. Bu değerler de Exynos 9820 işlemciye göre birkaç derece daha düşük değerler oluyor. Yani kısaca diyebiliriz ki Galaxy Note 10 Plus'ın ısındığını hissediyorsunuz, ancak bu rahatsız edici boyuta ulaşmıyor.
Samsung Galaxy Note 10 Plus ile yaptığımız performans testlerini hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Batarya ve Pil Ömrü
Evet, gelelim Galaxy Note 10 Plus'ın bataryasına ve pil ömrüne ilişkin aldığımız notlara. Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10 Plus 5G ve Galaxy Fold modelinden sonra karşımıza çıkan en büyük bataryaya sahip. Telefonda 4300 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor ve bu batarya ile kabaca günü çok rahat çıkartıyor.
Tüm günden daha fazla pil başarısı gösteren Note 10+, Samsung'un yıllardır büyük ölçüde rafine edilmiş güç yönetimi ve Quad HD+ ekran çözünürlüğünün varsayılan olarak açık olmadığı senaryoyla destekleniyor diyebiliriz. Ekran adımında da söylediğimiz gibi telefon varsayılan olarak Full HD+ çözünürlükle geliyor. Bilginiz olması açısından biz de tüm pil testlerimizi bu senaryoda yaptık. Yani ekran çözünürlüğünü maksimumda kullanırsanız, pil ömrü nispeten daha kısa olacaktır.
Eğer telefonu yoğun kullananlardansanız Galaxy Note 10+, akşam olduğunda hala yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir batarya doluluk oranına sahip olacak. Aynı senaryoda telefonu aktif olarak kullanmaya devam ederseniz ise gece saat 4 sularında telefon kapanacak; en azından bizim kullanımımızda bu şekilde çalıştı.
Yok, eğer telefonu gün boyu çok daha hafif senaryolarda kullanıyorsanız ise, zaten ikinci günü de rahat görecek, hatta ikinci günü güç tasarrufu modlarını devreye sokarak devireceksiniz. Diyebiliriz ki, Note 10+ genel kullanım neticesinde en az Huawei P30 Pro ve P30 kadar etkili. Fakat bu ikili, video testimizde Note 10+'ı geriye düşürmeyi başardı.
İncelediğimiz her akıllı telefona uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testimizi, Note 10+ için de uyguladık. Tam ekran parlaklığı ve Wi-Fi'ın açık olduğu senaryoda 90 dakika sonucunda yüzde 10 batarya tüketen Note 10+, bu testte arka basamaklarda yer aldı. Zira Huawei P30, 3650 mAh kapasitesiyle aynı testten yüzde 7 ile ayrılmayı başardı. Keza Huawei P30 Pro'da yine yüzde 7'lik bir sonuç alırken, bir diğer elimizdeki telefon olan Xiaomi Mi 9, yüzde 15 oranında bir kayıp yaşadı. Bu noktada Galaxy Note 10+'ın güç yönetiminin bu senaryoda daha uzun olmasını beklerdik doğrusu.
Evet, telefonun şarjını bitirdik. Peki, Note 10 Plus ne kadar sürede şarj oluyor?
Galaxy Note 10+, 45W şarj desteğine sahip bir akıllı telefon, ancak kutusundan 25W'lık şarj aleti çıkıyor. Dilerseniz 45W'lık şarj aletini ayrı olarak satın alabiliyorsunuz. Aradaki farktan da bahsedeceğiz sizlere ancak önce 25W'lık şarj aletiyle yaptığımız testin sonuçlarına bir bakalım.
10 dakikada > %21
20 dakikada > %44
30 dakikada > %65
40 dakikada > %81
50 dakikada > %90
60 dakikada > %95
65 dakikada > %100
Telefonun şarjı tamamen tükendikten sonra 25W'lık şarj cihazıyla prize bağladığınızda, 10 dakikada yüzde 21, 20 dakikada yüzde 44, 30 dakikada yüzde 65'i dolan Note 10+, 40 dakikada yüzde 81, 50 dakikada yüzde 90 ve 60 dakikada yüzde 95 doluluk oranına ulaşıyor, tam kapasite olarak da tam 65 dakikada şarj oluyor. Bu gerçekten muazzam bir süre doğrusu. Ancak yine bu noktada, Huawei P30 Pro'nun kutusundan çıkan 40W'lık şarj cihazıyla aynı testi uyguladığımızda tam 59 dakika içinde tam kapasite şarj olduğunu gördüğümüzü de ilave etmemiz gerekiyor.
Peki, eğer Galaxy Note 10+, kutusunda 45W'lık şarj aletini beraberinde getirseydi, durum ne olacaktı? Onu da ölçümledik ve Note 10 Plus'ı 45W'lık şarj aletiyle şarj ettiğimizde, aldığımız sonuç tam 57 dakika oldu. Yani 45W'lık şarj cihazı, 25W'lık şarj cihazına kıyasla yalnızca 8 dakika kazandırıyor. P30 Pro'nun 40W'lık şarj cihazının performansına karşı ise, sadece 2 dakika. Yine söyleyelim, eğer bu hıza erişmek istiyorsanız, Note 10+ 45W'lık şarj cihazını ayrı olarak satın almanız şart.
Son olarak Galaxy Note 10 Plus'ın kablosuz şarj desteği bulunduğunu ve ayrıca ters şarja, yani diğer kablosuz şarj desteği olan cihazları şarj etmenize de izin verdiğini söyleyelim. Kablosuz şarj performansını da ölçümledik elbette. Bu senaryoda da, 30 dakikada yüzde 20 şarj olduğunu gördüğümüz Note 10+, 1 saat 15 dakikada yüzde 50 seviyesine erişti.
Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Kameralar
Gelelim Galaxy Note 10+'ın kameralarına. Note 10+ modeli, kamera konusunda Note 10'a göre ek olarak DepthVision adı verilen bir kameraya daha sahip. İki model arasındaki en temel farklardan biri bu oluyor. Telefonun arka yüzünde flaşın altında yer alan biri kızılötesi sensör olan iki nokta ile kullanıma sunulan bu kamera, özellikle Canlı Odak modunda çekeceğiniz alan derinlikli fotoğraflarda ve videolarda daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Evet, bu arada kamera arayüzünde "canlı odak video" şeklinde göreceğiz bölümden, canlı odaklı videolar çekebiliyor ve arka plana 4 farklı efekt uygulayabiliyorsunuz.
Bunun dışında Note 10+'ın arka tarafta kendini gösteren kamera dizilimi, yine 3'lü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kez dikey olarak görünen kamera seti, S10+ ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu kameralar arasında 12 MP ölçüsünde f/1.5 ile f/2.4 diyafram arasında geçiş yapabilen geniş ölçekli ana kamera yer alıyor. Bu kamera Dual Pixel faz algıma otofokus sahibi ve optik imaj sensörü barındırıyor. Bir diğer kamera ise f/2.1 diyaframlı 52 mm'lik 12 MP ölçüsünde 2x optik zumlu telefoto lens olurken, diğer yanda da 16 MP ve f/2.2 diyaframlı 12mm'lik ultra geniş kamera bulunuyor.
Kameralarda, yine Görsel Zeka'dan faydalanılıyor ve böylece görüntü ayalarında ince ayar yapmak için yapay zekayı kullanabiliyorsunuz. Görsel Zeka'yı aktifleştirdiğinizde telefon pek çok sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor ve böylece herhangi bir ayar yapmadan en iyi kareyi yakalayabiliyorsunuz. Gece çekimlerinde de bu özellikten faydalanmak mümkün. Veya manüel moddan diyaframı f/1.5'e getirerek düşük ışıklı koşullarda aydınlatılmış pozlar yakalayabilirsiniz.
3'lü kamera diziliminden elbette anlık olarak aynı sahneyi 3 farklı şekilde çekmede yararlanabiliyorsunuz. 16 MP'lik ultra geniş lens, 123 derecelik bir görüş alanına sahip ve böylece ekrana daha fazla görüntü sığdırabiliyorsunuz. Fotoğraf modunda altta yer alan ikonlarla kameralar arasında geçişi hızlıca sağlayarak 3 farklı açıdan çekimlerinizi kolaylıkla yapabiliyorsunuz.
Ön kameraya geldiğimizde, burada yine S10+'ta olduğu gibi 10 MP ölçüsünde, ancak bu kez f/2.2 diyaframlı 26 mm'lik bir kamera görüyoruz. S10+'ta bu kamera f/1.9 diyaframa sahipti bunu da söyleyelim.
Galaxy Note 10+'ta, Galaxy S10 ile gelen Instagram modu da yer alıyor. Instagram modunda çektiğiniz fotoğrafı, hızlıca Instagram akışına veya hikayenize ekleyebiliyorsunuz. Bu oldukça pratik bir kullanım şekli. Yine modlar arasında yiyecek, gece, panorama, pro, ağır çekim, hiper geçiş gibi kullanışlı seçenekler bir arada sunuluyor.
Video kısmında özellikle belirtebileceğimiz bir nokta, Super Denge özelliği. Bunu aktifleştirdiğinizde hareket halinde çekeceğiniz videolardan daha fazla verim sağlayabiliyorsunuz. Yine video noktasında, arka kamera ile 4K 60 kare, ön kamera ise 4K 30 kare video kaydı alabileceğinizi de belirtelim.
Galaxy Note 10+ ile yaptığımız çekimlerden büyük ölçüde elbette memnun kaldık. Galaxy S10+ modelinden büyük yenilikler getirmese de, çizgiyi iyi şekilde devam ettiriyor Note 10+. Ancak gerek arka gerek ön kamerada düşük ışık konusunda daha iyi işler yapmasını beklerdik. Işık koşulları düştükçe, grenlerin kendini belli ettiğini, netliğin kaybolduğunu gördüğümüzü söyleyelim. Gerek çevre çekimlerinde gerek yakın plan çekimlerinde bunu görebiliyorsunuz. Kullandığımız süre boyunca karşılaştığımız bir diğer olumsuz durum ise, yakın plan çekim yapmaya kalktığımızda, zaman zaman odak kaybı yaşatabildiği olacak.
Samsung Galaxy Note 10+ ile yaptığımız fotoğraf çekimlerini hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, uzunca bir incelemenin ardından sonunda sonuç bölümüne ulaştık. Sonucu fazla uzatmaya gerek yok. Zira Note 10+, pek çok yönüyle fazlasıyla başarılı bir telefon elbette. Note 9'in üzerine koymaya devam ettiği gibi, Galaxy S10+ üzerine ise nispeten küçük güncellemeler getirilmiş. Geri kalan tüm detayları da zaten inceleme bölümünde detaylı şekilde verdiğimizi düşünüyoruz.
Son olarak fiyata değineceğiz. Galaxy Note 10+'ın fiyatı elimizdeki 256 GB'lık modeliyle tam 11399 TL. Bu fiyatla herkesin satın alabileceği bir telefon olmadığı zaten açık. Öte yandan Galaxy S10+ ile karşılaştıracak olursak, 128 GB'lık Galaxy S10+'ı şu an 7 bin TL'ye edinebiliyorsunuz. Huawei tarafına baktığımızda yine P30 Pro modeli 7199 TL fiyatla alınabiliyor. Son olarak gelen iPhone 11'ler de kafaları iyice karıştıracak demek mümkün, zira her ne kadar şimdilik kesinleşmiş olmasa da, iPhone 11 7 bin TL, iPhone 11 Pro 11 bin TL, iPhone 11 Pro Max ise 12 bin TL civarında bir fiyatla çıkacak. Bu noktada Note 10+'ın bu fiyatla işi bir hayli zor. Bizce fiyatının düşmesini bekleyebilir veya daha uygun fiyata Galaxy S10+ veya P30 Pro'dan birini tercih edebilirsiniz. Eğer 10 bin TL üzerini gözden çıkarttıysanız, o halde iPhone 11 Pro'yu da bir değerlendirin deriz.
CHIP Online Notu: %86
Artılar
+ Harika ekran
+ Şık tasarım
+ Üst seviye performans
+ Çok yönlü kamera kurulumu
+ Ses performansı
+ Mükemmel oyun performansı
+ Kullanışlı S Pen
+ Parmak izi sensörünün yeri
+ Arayüz
+ DeX kullanımı
Eksiler
- Çok pahalı
- Büyük ve kaygan tasarım
- Kamera "en iyisi" değil
- Düşük ışıkta Huawei P30 Pro'nun gerisinde
- Kulaklık girişi yok
- Kulaklık dönüştürme aparatı yok
- Pil ömrü daha uzun olabilirdi
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