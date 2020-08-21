Galaxy Note 20 Ultra Kullanıcılarından İlk Şikayetler Gelmeye Başladı

Galaxy Note 20 Ultra'yı satın alan bazı kullanıcılar, arka kamerayla ilgili ciddi bir sorun yaşadıklarını rapor etmeye başladı. Neyse ki sorun, çok da yaygın gibi görünmüyor...