Galaxy Note 20 Ultra Kullanıcılarından İlk Şikayetler Gelmeye Başladı

Galaxy Note 20 Ultra'yı satın alan bazı kullanıcılar, arka kamerayla ilgili ciddi bir sorun yaşadıklarını rapor etmeye başladı. Neyse ki sorun, çok da yaygın gibi görünmüyor...

Galaxy Note 20 Ultra'da ilk sorun

Galaxy Note 20 Ultra'yı piyasaya sürüldüğü ilk günden satın alanlardan en az 100 kişi, kamera sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Sorun, arka yüzdeki kamera modülünün yanında gözle görülür bir boşluğun olması şeklinde karşınıza çıkıyor. Birbirine benzer şikayetler, hatalı üretilmiş bir grup telefona işaret ediyor. Bazı kullanıcılar, toz parçacıklarının telefonun arka camının arkasına kaçtığını ve kameranın önünü kapattığını da söylüyorlar. İyi haber ise şimdiye kadarki şikayetlerin yalnızca Güney Kore'deki kullanıcılardan gelmiş olması.

Galaxy Note 20 Ultra Detaylı İnceleme İçin Tıklayın...

İki sorun da cihazların birleştirilmesi sırasında yaşanan bir soruna işaret ediyor, ancak Samsung'tan henüz bir açıklama gelmedi. Benzer sorunlar yaşayanların Samsung'un müşteri temsilcileriyle iletişime geçmesi tavsiye ediliyor.

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