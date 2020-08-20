Galaxy Note 20 Ultra'nın Ekranı Ne Kadar İyi?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranı, hem bizim burada sizlerle paylaştığımız detaylı Galaxy Note 20 Ultra incelememizde, hem de pek çok farklı kaynağın incelemesinde "kusursuza yakın" olarak tanımlandı.Örneğin CHIP Online ayrıntılı Galaxy Note 20 Ultra incelemesinde, ekran hakkında şunları söyledik:
"6.9 inç büyüklüğündeki bu ekran, bize 1440x3088 piksel çözünürlük getiriyor. 496 ppi piksel yoğunluğu, HDR10+ desteği ve 120Hz tazeleme hızıyla hazırlanan Dynamic AMOLED ekran ile beraber karşımızda gerçekten de güzel görünen bir ekran bulunuyor. Samsung'un zaten yıllardır her telefonunda gayet başarılı ekran kullanmasına alışkınız, Note 20 Ultra'da da bu gelenek bozulmuyor.
120Hz deneyimi ise gerçekten de keyifli. Monitörlerde de yüksek tazeleme hızlarına alıştığımız günümüzde, telefon ekranında da bunu görebilmek sevindirici oluyor. Özellikle 60Hz ve 120Hz ekranı yan yana koyduğunuzda aradaki farkı, uygulamalar arasında ve ekranlar arasındaki geçişlerdeki akıcılığı görebiliyorsunuz."
Telefonu kullanırken gerçek hayatta elde ettiğiniz deneyim, çoğu rakamdan önemli olsa da DisplayMate'in raporu da, Samsung'un ekran alanında sıkı çalıştığını bir kez daha gösteriyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın 6,9 inç AMOLED ekranı, DisplayMate'in testlerine göre yüksek parlaklık modunda 1.609 nit'e ulaşıyor. Bu değer, Galaxy Note 10 Plus'ta 1.308, S20 Ultra'da ise 1.342 idi. Buna rağmen Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranının Note 10 Plus'a kıyasla yüzde 10 daha az güç tükettiği belirtiliyor.
DisplayMate, Galaxy S20 Ultra'ya "Mükemmelden Görsel Olarak Ayırt Edilemez", "Mutlak renk doğruluğu" ve "Görünür ekran çözünürlüğü" gibi unvanlar veriyor. Özetlemek gerekirse bu testler de, telefonun ekranının müthiş olduğunu söylüyor. Firmanın gelecekteki telefonlarında bu ekranı nasıl daha da geliştireceğini merak ediyoruz.
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