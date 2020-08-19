Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan Atması, Görünüşe Göre Sadece Başlangıçmış

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, geçtiğimiz hafta Apple ve Google'ın uygulama mağazasına karşı bir mücadele başlatmıştı. Epic Games ve bir dizi destekçisine göre Apple'ın satışlardan aldığı yüzde 30'luk gelir kesintisi fazlasıyla yüksek. Bunu atlatmak isteyen Epic'in Fortnite'ın içerisine kendi ödeme sistemini yerleştirmesi, App Store'dan atılmasına yol açmıştı.
Şimdi ise Epic, Apple tarafından geliştirici hesabının kapatılacağını ve Apple geliştirici araçlarına olan erişiminin durdurulacağını söyledi. Epic'in hesabının 28 Ağustos'ta kapatılacağı söyleniyor ancak oyun firmasının geri adım atmak gibi bir niyeti yok. Firmanın davalara doğrudan ödeme sistemini ortaya çıkarmadan önce hazırlanmaya başladığı anlaşılıyor.
I'm fighting Apple policies while tweeting on iPhone. Don't hate the players, hate the game. Apple made a storefront where developers have to bid against each other for searches for our own brands, while blocking other stores from competing with them, all "to protect customers". https://t.co/Tux4D6Z6nl— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 17, 2020
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