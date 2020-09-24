Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, Düşürme Testinde

Gorilla Glass Victus'lu Galaxy Note 20 Ultra ve plastik arka yüzeye sahip Galaxy Note ile yapılan "düşürme testinin" sonucu sizi şaşırtabilir. İşte, servet değerindeki iki telefonun yere düşünce başlarına gelenler...

24 Eylül 2020 15:00