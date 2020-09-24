Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, Düşürme Testinde

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın başta ekranları ve kameraları farklı olsa da, iki telefon arasında birçok ortak nokta var. Farklardan bir tanesi de Ultra modelin arka yüzünde Gorilla Glass Victus'u kullanırken Galaxy Note 20'nin önde Gorilla Glass 5, arkada ise plastik yüzeyle yetinmesi. Yeni bir "düşürme testi" iki telefonun dayanıklılığını test etti ve sizi şaşırtabilecek bir sonuca ulaştı.
PhoneBuff'ın hazırladığı videoda birer Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, arka, ön ve kenarının üzerine bırakılıyor. Telefonların beton döşemeye arka yüzünün üstüne bırakıldığı ilk testte Galaxy Note 20 testi küçük çiziklerle geçiyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın camı ise sol üst köşeye doğru çatlıyor. Sonuç sizi şaşırtmış olabilir ama plastik, kendisine göre daha kaliteli görünen camdan daha dayanıklı.
Cihazlar kenarının üzerine bırakıldığında ciddi bir hasar almazken, ön yüzünün üzerine bırakıldığında bu testi birden fazla kez geçiyorlar. Galaxy Note 20'nin yüz üstü on kez, önemli bir hasar almadan geçtiği gözleniyor. Testin tamamını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
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