WhatsApp, Paylaştığınız Fotoğrafları "Kaybedecek"

Yakın zamandaki bir rapor, WhatsApp'ı birden fazla platformda aynı anda kullanmaya izin veren bir işlevin yolda olduğunu söylemişti. Şimdi yeni yayınlanan bir beta sürümü, platforma sürpriz bir yeni işlev getirdi.
"Expiring Media" (süresi dolan medya) adlı yeni işlev, belirli bir süre sonra yok olan medya içeriği (fotoğraf, video) göndermenize izin veriyor. WhatsApp'ta mesajların otomatik olarak yok olmasını sağlayan bir işlev zaten bulunuyor, ancak bu yeni işlev daha farklı çalışıyor çünkü medya içeriği tamamen kayboluyor ve gönderildiğine dair hiçbir işaret kalmıyor.
WhatsApp'ın medya içeriği kaybolmadan önce ekran görüntüsü almayı nasıl engelleyeceği henüz bilinmiyor, ancak firma böyle bir yönteme başvurmayacak gibi görünüyor.
"Expiring Media" işlevi şimdilik sadece WhatsApp'ın Android'deki beta sürümünde bulunuyor ancak çok geçmeden iOS'a da gelecektir.
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