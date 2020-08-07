Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy S20 vs. Galaxy S20 Ultra

Samsung'un dün tanıttığı yeni telefonlar, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra, en üst düzeyde teknik yeteneklerle gerçeğe dönüştüler. Bununla birlite Note 20 ve Note 20 Ultra arasında önemli bazı farklar var, Note 20'nin plastik arka yüzeyle gelirken Ultra'nın yeni Gorilla Glass Victus'u kullanması gibi.
Daha pahalı olan Note 20 Ultra, 108MP kamera, 120Hz ekran, microSD kart yuvası gibi ek yeteneklere sahip ve Google'ın Nearby Share dosya paylaşma işlevini de destekliyor.
Galaxy S20 Ultra'daki "100x zum" iddiasından ise geri adım atılmış gibi görünüyor. Note 20 ve Note 20 Ultra, zum yeteneklerini sırasıyla 30x ve 50x'e düşürmüş durumdalar. Bu değişiklik, telefonun yüksek maliyetini kontrol altında tutmak için yapılmış olabilir.
Aşağıdaki tabloda yeni Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'yı Samsung'un bir önceki amiral gemileri Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırabilirsiniz.
Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 karşılaştırması
|Samsung Galaxy Note 20
|Samsung Galaxy Note 20 Ultra
|Samsung Galaxy S20
|Samsung Galaxy S20 Ultra
|Ekran boyutu, çözünürlük
|6.7 inç; 2.400x1.080 piksel
|6,9 inç AMOLED; 3.088x1.440 piksel
|6.2 inç Dinamik AMOLED; 3.200x1.440 piksel
|6,9 inç Dinamik AMOLED 2X
|Boyutlar (İnç)
|6.36x2.96x0.33 inç
|6.48x3.03x0.31 inç
|2.72x5.97x0.311 inç
|2,99 x 6,57 x 0,35 inç
|Boyutlar (Milimetre)
|161.6x75.2x8.3 mm
|164,8x77,2x8,1 mm
|69,1x151,7x7,9 mm
|76,0 x 166,9 x 8,8 mm
|Ağırlık (Gram)
|194 g
|208 g
|163 g
|220 g
|Mobil yazılım
|Android 10
|Android 10
|Android 10
|Android 10
|Kamera
|12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (geniş açı), 64 megapiksel (telefoto)
|12 megapiksel (ultra geniş), 108 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (telefoto)
|12 megapiksel (geniş açılı), 64 megapiksel (telefoto), 12 megapiksel (ultra geniş)
|108 megapiksel (geniş açılı), 48 megapiksel (telefoto), 12 megapiksel (ultra geniş), time-of-flight kamerası
|Ön kamera
|10 megapiksel
|10 megapiksel
|10 megapiksel
|40 megapiksel
|Video yakalama
|8K
|8K
|8K
|8K
|İşlemci
|Snapdragon 865 Plus
|Snapdragon 865 Plus
|64 bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2,7 GHz + 2,5 GHz + 2 GHz)
|64 bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2,7 GHz + 2,5 GHz + 2 GHz)
|Depolama
|128 GB
|128 GB, 512 GB
|128 GB
|128 GB, 512 GB
|Veri deposu
|8GB
|12GB
|12GB
|12 GB, 16 GB
|Genişletilebilir depolama
|Yok
|1 TB'a kadar
|1 TB'a kadar
|1 TB'a kadar
|Pil
|4.300 mAh
|4500 mAh
|4.000 mAh
|5.000 mAh
|Parmak izi sensörü
|Ekran içerisinde
|Ekran içerisinde
|Ekran içerisinde
|Ekran içerisinde
|Bağlayıcı
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Kulaklık girişi
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|ÖZELLİKLER
|S Pen kalemi; 5G özellikli, Kablosuz PowerShare, suya dayanıklı (IP68)
|S Pen kalemi, suya dayanıklı (IP68), stereo hoparlörler, 5G etkin, PowerShare, 5x optik yakınlaştırma, UWB Paylaşımı
|5G etkin, 120Hz yenileme hızı, suya dayanıklı (IP68)
|5G etkin; 120Hz yenileme hızı; 100X yakınlaştırma; suya dayanıklı (IP68)
|Başlangıç ??fiyatı (ABD doları)
|999 Dolar
|1.300 Dolar (128 GB), 1.450 Dolar (512 GB)
|999 Dolar
|1.399 Dolar(128 GB), 1.599 Dolar (512 GB)
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