Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy S20 vs. Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra: Samsung'un yeni Galaxy Note 20 and Note 20 Ultra'sını, Galaxy S20 amiral gemileri ile karşılaştırdık.

Galaxy Note 20 vs. Galaxy S20

Samsung'un dün tanıttığı yeni telefonlar, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra, en üst düzeyde teknik yeteneklerle gerçeğe dönüştüler. Bununla birlite Note 20 ve Note 20 Ultra arasında önemli bazı farklar var, Note 20'nin plastik arka yüzeyle gelirken Ultra'nın yeni Gorilla Glass Victus'u kullanması gibi.

Daha pahalı olan Note 20 Ultra, 108MP kamera, 120Hz ekran, microSD kart yuvası gibi ek yeteneklere sahip ve Google'ın Nearby Share dosya paylaşma işlevini de destekliyor.

Galaxy S20 Ultra'daki "100x zum" iddiasından ise geri adım atılmış gibi görünüyor. Note 20 ve Note 20 Ultra, zum yeteneklerini sırasıyla 30x ve 50x'e düşürmüş durumdalar. Bu değişiklik, telefonun yüksek maliyetini kontrol altında tutmak için yapılmış olabilir.

Aşağıdaki tabloda yeni Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'yı Samsung'un bir önceki amiral gemileri Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırabilirsiniz.

Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Ultra
Ekran boyutu, çözünürlük 6.7 inç; 2.400x1.080 piksel 6,9 inç AMOLED; 3.088x1.440 piksel 6.2 inç Dinamik AMOLED; 3.200x1.440 piksel 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X
Boyutlar (İnç) 6.36x2.96x0.33 inç 6.48x3.03x0.31 inç 2.72x5.97x0.311 inç 2,99 x 6,57 x 0,35 inç
Boyutlar (Milimetre) 161.6x75.2x8.3 mm 164,8x77,2x8,1 mm 69,1x151,7x7,9 mm 76,0 x 166,9 x 8,8 mm
Ağırlık (Gram) 194 g 208 g 163 g 220 g
Mobil yazılım Android 10 Android 10 Android 10 Android 10
Kamera 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (geniş açı), 64 megapiksel (telefoto) 12 megapiksel (ultra geniş), 108 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (telefoto) 12 megapiksel (geniş açılı), 64 megapiksel (telefoto), 12 megapiksel (ultra geniş) 108 megapiksel (geniş açılı), 48 megapiksel (telefoto), 12 megapiksel (ultra geniş), time-of-flight kamerası
Ön kamera 10 megapiksel 10 megapiksel 10 megapiksel 40 megapiksel
Video yakalama 8K 8K 8K 8K
İşlemci Snapdragon 865 Plus Snapdragon 865 Plus 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2,7 GHz + 2,5 GHz + 2 GHz) 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2,7 GHz + 2,5 GHz + 2 GHz)
Depolama 128 GB 128 GB, 512 GB 128 GB 128 GB, 512 GB
Veri deposu 8GB 12GB 12GB 12 GB, 16 GB
Genişletilebilir depolama Yok 1 TB'a kadar 1 TB'a kadar 1 TB'a kadar
Pil 4.300 mAh 4500 mAh 4.000 mAh 5.000 mAh
Parmak izi sensörü Ekran içerisinde Ekran içerisinde Ekran içerisinde Ekran içerisinde
Bağlayıcı USB-C USB-C USB-C USB-C
Kulaklık girişi Yok Yok Yok Yok
ÖZELLİKLER S Pen kalemi; 5G özellikli, Kablosuz PowerShare, suya dayanıklı (IP68) S Pen kalemi, suya dayanıklı (IP68), stereo hoparlörler, 5G etkin, PowerShare, 5x optik yakınlaştırma, UWB Paylaşımı 5G etkin, 120Hz yenileme hızı, suya dayanıklı (IP68) 5G etkin; 120Hz yenileme hızı; 100X yakınlaştırma; suya dayanıklı (IP68)
Başlangıç ??fiyatı (ABD doları)  999 Dolar 1.300 Dolar (128 GB), 1.450 Dolar (512 GB) 999 Dolar  1.399 Dolar(128 GB), 1.599 Dolar (512 GB)
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Happy Education Academy, dijital pazarlama eğitimleri verecek
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Samsung'un Amiral Gemisi Telefonlarına Sahip Olanlara Büyük Müjde
Facebook, Donald Trump'ın COVID-19 Paylaşımını Sildi
PUBG 2020 Espor Takviminin 4'üncü Etkinliği Açıklandı!
Xiaomi, Galaxy Note 20'ye Rakip Olacak Yeni Bir Telefon Hazırlıyor
Call My Agent dizisi Menajerimi Ara adıyla geliyor! Diziyi analiz ettik!

 

 