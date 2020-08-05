Samsung Galaxy Note20 Ultra Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung'un uzunca bir süredir beklenen Note ailesinin yeni jenerasyonu sonunda tanıtıldı. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra olarak karşımıza 2 model halinde çıkan yeni Note ailesi, hızlıca tüm dünyada ve elbette Türkiye'de satışa sunulacak.
Galaxy Note20 Ultra kuşkusuz ucuz bir telefon değil, özellikleriyle ise üst seviye yetenekler barındırıyor ve tasarımıyla ilgi çekiyor. Peki, Galaxy Note20 Ultra'nın özellikleri neler? Şimdi adım adım yakından bakalım.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Tasarımı Nasıl?
Samsung Galaxy Note20 Ultra, adından da anlaşılabileceği gibi büyük bir telefon. Galaxy S20 Ultra ile benzer çevre detaylarına sahip olan Galaxy Note20 Ultra, 164 mm uzunluğunda, 77 mm genişliğinde ve 8.1 mm kalınlığında bir telefon oluyor.
Arka yüzü cam malzemeye sahip olan ve çevresinde de paslanmaz metal çerçevenin kullanıldığı telefonda, hem ekran hem arka yüz Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda.
IP68 sertifikasının bulunduğu telefonda, 1.5 metreye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor.
Galaxy Note20 Ultra, 3 farklı renk seçeneğine sahip. Telefonda Mistik Bronz, Mistik Beyaz ve Mistik Siyah renk seçenekleri bulunuyor.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Kamera Özellikleri Neler?
Özellikle arka yüzde geniş kamera alanıyla dikkat çekici duran Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20'den daha geniş bir kamera setine sahip olmasıyla fark yaratıyor.
108 MP'lik sensörü daha önce yine Galaxy S20 Ultra'da görmüştük hatırlarsanız. Galaxy Note20 Ultra'da da 108 MP ölçüsünde ana kamera yer alıyor. f/1.8 diyaframlı ve 26 mm'lik geniş açılı olan bu sensörde OIS, faz algılamalı otofokus ve lazer AF yer alıyor. 8.8 mikrometre olan bu ana kamera ile yapılan çekimlerin çok başarılı olduğunu öne süren Samsung, bunda haksız da sayılmaz. Zira Galaxy S20 Ultra da kameralarıyla başarılı bir telefondu.
Galaxy Note 20 Ultra kamera konusunda özellikle geniş video yetenekleri sunmasıyla farklı. Halihazırda 8K video kaydı yapabilen telefonda, Pro Video modu ile özellikle sinematik video kaydı yapmak isteyenlerin önü açılmış. Bu telefon ile sinematik video çekmek isteyenlere, çeşitli zum özellikleri, gelişmiş birtakım ses ayarları sağlayan Samsung, bunlar arasında neler sunuyor; hepsinden daha sonra Galaxy Note20 Ultra incelememizde detaylı olarak bahsedeceğiz.
Galaxy Note20 Ultra'nın diğer kameraları arasında da 12 MP ultra geniş açılı ve 12 MP telefoto kamera yer alıyor. Telefoto lens ile 50x'e kadar hibrit zum yapabilen telefonda, 4K video kaydı da 60 kare oranında yapılabiliyor.
Bu arada Galaxy Note20 Ultra'nın ön kamerası ise 10 MP şeklinde yer alıyor.
Galaxy Note20 Ultra'ya Daha Gelişmiş Bir S Pen
Galaxy Note20 Ultra'da da, Galaxy Note20 ile aynı şekilde yeni S Pen karşımıza çıkıyor. Özellikle kalemi etkin şekilde kullanan telefon kullanıcılarına hitap eden Galaxy Note serisi, yeni jenerasyon ile de kullanıcıların bundan had safhada faydalanmasına olanak tanıyor.
Galaxy Note20 Ultra'nın ekran tazeleme hızı 120Hz olması sayesinde, S Pen'den daha akıcı yararlanma olanağı tanıyan Samsung, S Pen'e yeni Air Actions eklemesinde bulunmuş. Yani S Pen ile birtakım yeni hareketlere sahipsiniz. S Pen'i Galaxy Note20 üzerinde kullanırken yeni bazı jestler geliyor. Kalem ile bu hareketleri yaparak son uygulamaya erişebilme, akıllı seçim, ekran notu ve benzeri diğer işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlardan özellikle S Pen'i aktif olarak kullananlar hoşlanacaktır, ancak S Pen'le işi olmayanların pek ilgisini çekecek yenilikler olmadığı kesin.
Samsung Galaxy Note20 Ekran Özellikleri
Peki, Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranı nasıl, teknik özellikleri neler?
Galaxy Note20 Ultra, ekranıyla en büyük telefonlardan biri oluyor. 6.9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran sahibi olan telefonda 1440x3200 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlanıyor. Çerçevesiz ekran sayesinde 20:9 en - boy oranının sunulduğu ekranda piksel yoğunluğu 508 ppi seviyesinde.
Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın ekranı HDR10+ desteğine sahip ve 120Hz tazeleme hızı içeriyor. Ancak telefonun ekranını 120Hz tazeleme hızında kullanmak istiyorsanız, FHD+ çözünürlüğünde kullanmanız gerekiyor. Tam çözünürlükte sağlayabileceğiniz maksimum ekran tazeleme hızı tıpkı Galaxy S20 Ultra'da da olduğu gibi 60Hz.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Özelikleri Neler?
Galaxy Note20 Ultra, Samsung'un Exynos 990 işlemcisiyle geliyor. 7nm+ mimarisine sahip olan bu işlemci ABD dışında global çapta satışa sunulan Galaxy Note 20 Ultra modellerinde yer alacak. Ancak ABD'de aynı telefonu Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci ile görebileceğiz. Bu tercih, Samsung'un canını Galaxy S20 serisinde de kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bir hayli sıkmıştı. Kullanıcıların bu defa nasıl bir tepki göstereceğini hep beraber göreceğiz.
Galaxy Note20 Ultra, 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip 2 farklı sürüm ile hazırlanmış durumda. Her 2 versiyon da 12 GB RAM içeriyor. Bu arada her ne kadar Galaxy Note20 de microSD kart desteği bulunmasa da, Galaxy Note20 Ultra'da microSD kart desteği mevcut.
Android 10 işletim sistemini çalıştıran telefonda Samsung'un One UI 2.1 arayüzü kullanılıyor.
Galaxy Note20 Ultra'nın batarya kapasitesi ise 4500 mAh olarak açıklandı. Galaxy Note20 Ultra'nuın pil performansını daha detaylı olarak Galaxy Note20 Ultra incelememizde aktaracağız.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Fiyatı Ne Kadar?
Galaxy Note20 Ultra, 4G ve 5G şeklinde 2 farklı model olarak kullanıcılarla buluşuyor. Ülkemizde 4G'li sürümünü göreceğimiz Galaxy Note20 Ultra, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleriyle de tercih edilebilecek.
Galaxy Note20 Ultra 256 GB fiyatı 1299 Euro şeklinde açıklanırken, Galaxy Note20 Ultra 512 GB modelin fiyatı şise 1399 Euro şeklinde.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Türkiye fiyatı da açıklandı. Samsung Galaxy Note20 Ultra Türkiye fiyatı 12 bin 999 TL şeklinde olurken, telefon şu an ön siparişe açılmış durumda.
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