Samsung Galaxy Watch 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Watch 3, Samsung'un ilk Galaxy Watch'a benzeyen, fiziksel olarak dönen çerçevesi ve yenilenen tasarımıyla tanıtıldı.
Kolunuzda gün boyunca rahat taşıyabilmeniz için tasarımı geliştirilen Galaxy Watch 3, 41mm ve 45mm sürümler olarak geliyor ve Samsung'a göre artık yüzde 15 daha hafif ve yüzde 14 daha ince. Buna rağmen ekran boyutu büyüyen saat, Galaxy Store veya Galaxy Wearable uygulaması üzerinden 80.000'in üzerinde saat yüzüyle görünümü kişiselleştirmenize izin veriyor.
Elektrokardiyogram (EKG) yeteneği sayesinde kalp sağlığınızı izleyebilen saat, kan basıncını ölçebiliyor, fit kalmanız ve yeterince dinlenebilmeniz için etkinliğinizi takip ederek analizler yapıyor. Kan oksijeni işlevi, akciğerlerinizin fonksiyonlarını ölçerken düşme algılama, eğer düştüğünüz algılanırsa önceden belirlediğiniz bir kişiye bir dokunuşla bildirim göndermenizi sağlıyor.
120 fitness programı içeren Galaxy Watch 3, uyku yönetimini de geliştiriyor ve bu sayede iyi uyuyup uyumadığınızı size söylüyor.
Telefonunuza gelen bildirimlerde yüz ifadesi ve fotoğraflar varsa, artık bunları da saat üzerinde görebiliyorsunuz. Smart Reply işlevi sayesinde gelen resimler için de alternatif cevaplar sunuluyor ve aceleniz varsa bunlar arasından seçim yapabiliyorsunuz. Galaxy Watch 3, karşı tarafa en son söylediklerinizi hatırlamıyorsanız, sohbet geçmişinizi de gösterebiliyor.
Galaxy Watch 3 Özellikleri
En başta söylediğimiz gibi Galaxy Watch 3, fiziksel olarak dönen çerçeveyi geri getiriyor. Bu bölümü döndürerek müziği değiştirebiliyor, sunumlarda slaytlar arasında dolaşabiliyor, daha fazlasını da yapabiliyorsunuz.
Saatin sürekli açık kalan ekranı Gorilla Glass DX korumasına sahip. 1GB RAM ve 8GB dahili depolamayla gelen cihaz, 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G dayanıklılık standartlarını destekliyor.
Galaxy Watch 3 Fiyatı Ne Kadar?
Yarından itibaren satışa sunulacak olan Watch 3'ün 41mm sürümünün Türkiye fiyatı 2099 TL, 45mm sürümünün Türkiye fiyatı ise 2.299 TL olarak açıklandı. Saatlerin LTE sürümleri için açıklanan yurt dışı fiyatları ise sırasıyla 450 dolar ve 480 dolar.
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