Galaxy Note 8, Çift Kameralı İlk Samsung Olmayabilir!
Samsung'un ilk çift kameralı telefonu, beklentilerin aksine Galaxy Note 8 değil, diğer bir sürpriz Galaxy cep olabilir!
Galaxy Note 8'in çift kamerayla gelmesi bekleniyor ancak yeni bir iddiaya göre bir başka Samsung telefonu, Note 8'den önce çift kamera sunabilir.
Twitter kullanıcısı @mmddj_china'nın iddiasına göre ilk çift kameralı Samsung telefonu, Galaxy Note 8 olmayacak. Kaynak bundan başka bir bilgi vermediği için gerisini tahmin etmek bize kalıyor. Telefonun uzun süredir konuşulan Galaxy X olma ihtimali var.
Samsung içerisinde Project Valley kod adıyla anılan Galaxy X'in, Samsung'u katlanabilen üst seviye telefonu olacağına inanılıyor. Cihaz hakkındaki bilgiler şu an oldukça kısıtlı ancak son dedikodular, telefonun dışa doğru katlanabilen 5 inç'lik bir ekranla geldiğini, böylece 7 inç'lik bir tablete dönüştüğünü söylüyordu.
Galaxy X hakkında somut detaylar edinebilmek için her zamanki gibi biraz beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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