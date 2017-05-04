Galaxy Note 8, Çift Kameralı İlk Samsung Olmayabilir!

Samsung'un ilk çift kameralı telefonu, beklentilerin aksine Galaxy Note 8 değil, diğer bir sürpriz Galaxy cep olabilir!

Galaxy Note 8, Çift Kameralı İlk Samsung mu Olacak

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