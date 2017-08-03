Galaxy Note 8 Donanımı Tamamen Sızdı!

En son sızan bilgiler, Note 8'in tüm donanım özelliklerini ortaya koydu. Sızıntılar, beklenilen özellikleri doğruluyor...

Galaxy Note 8'in Donanım Özellikleri Tamamen Sızdı

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