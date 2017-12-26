Galaxy Note 8, OIS Testinde Rakplerini Ezdi!

Kameranın sallandığı veya titreştiği video kayıtlarında en iyi telefon hangisi? Bu ilginç test, farkı ortaya koydu!

Galaxy Note 8, OIS Testinde Rakplerini Ezdi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

Yapay zeka hayatımızı değiştiriyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
VR başlığı yüzünden öldü!
1990'ların ve Bugünün Teknolojik Hediyeleri!
Gelecek Android Sürümleri, Bu Bilgiyi Gizleyebilir
iPhone X, 2018 Siparişlerini Kısıyor Mu?
Google Fotoğraflar'dan "2017'nin Gülümsemeleri"

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir