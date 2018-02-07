Galaxy Note 8, Oreo'yla Böyle Görünecek
Galaxy Note 8, Oreo güncellemesini aldığında nasıl görünecek? Cevap bu ekran görüntülerinde...
Samsung'un Oreo beta programı sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a yönelik olsa da Galaxy Note 8'in test yapıları, birkaç hafta önce internete sızmıştı.
Bu sızıntının ardından birçok Galaxy Note 8 Oreo yapısı ortaya çıktı. Son gelen yapılar ise "yayın adayı" olma özelliğine sahip; yani ciddi bir hata keşfedilmezse herkes için yayınlanacaklar.
Galaxy Note 8, güncellemenin ardından aynı Galaxy S8 ve S8 Plus'ta olduğu gibi Samsung Experience 9.0 kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayacak. Oreo, Galaxy Note 8'de doğal olarak çok farklı görünmüyor. Yeni işlevler, iki amiral gemisi için de aynı.
Galaxy Note 8'in resmi güncellemeyi ne zaman alacağı ise henüz belli değil. Güncellemenin Galaxy S8 ve S8 Plus'a ulaşmasının ardından çok fazla bekleyeceğimizi sanmıyoruz, ancak bu güncelleme bile henüz yayınlanmadı.
Oreo'nun Galaxy Note 8'de nasıl görüneceğini aşağıdaki ekran görüntülerinde inceleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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