Galaxy Note 8 Sahipleri İçin Kötü Haber Geldi

Üç yaşını dolduran Samsung Galaxy Note 8, artık her ay güvenlik güncellemesi almayacak ve bunun yerine yaklaşık üç ayda bir güncelleme almaya başlayacak.

Galaxy Note 8, Artık Üç Ayda Bir Güncelleme Alacak

Çıkışının üzerinden üç seneden fazla süre geçen Samsung Galaxy Note 8, güvenlik güncellemelerini artık yalnızca üç ayda bir alacak. Benzer gelişme, birkaç ay önce Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için de yaşanmıştı.

Samsung, genellikle üst seviye telefonları için üç sene yazılım ve güvenlik güncellemesi sunuyor. Bunun ardından bir sene daha güncelleme sunuyor, ancak bu güncellemeler her ay değil, üç ayda bir yayınlanıyor. Toplamda dört seneye ulaşan güncelleme süresi, diğer Android üreticilerine kıyasla uzun. Samsung, bazen daha eski cihazlara yönelik kritik güvenlik güncellemeleri de yayınlıyor.

Galaxy Note 8 sahipleri artık Ekim 2021'e kadar birkaç ayda bir güncelleme almayı bekleyebilirler. Galaxy S9 ve Note 9 sahipleri ise bir sene daha aylık güvenlik güncellemesi alacaklar. Galaxy S10 ve Note 10 için kalan süre, iki sene.

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