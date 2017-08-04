Galaxy Note 8 Tanıtım Görseliyle de Sızdı!
Artık tanıtım tarihini beklediğimiz Galaxy Note 8, yeni görselleriyle bir kez daha sızdı...
Samsung'un bu yılın amiral gemisi olacak Galaxy Note 8, artık hemen her şeyiyle biliniyor. 23 Ağustos'ta resmi tanıtımının yapılması beklenen telefon, tanıtıldığında bizi şaşırtmayacak kadar sızmış durumda. Teknik kadrosundan tasarımına ve hatta kılıflarına kadar her şeyiyle boy boy manşetleri süsleyen Note 8, son 19 günde de sızmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu defa da pazarlama görselleri sızan ünlü telefon, bu görsellerde de Galaxy S8'le benzerliğine dikkat çekiyor.
Infinity Display, yani sonsuz ekran kullanacak olan Galaxy Note 8, pazarlama görselleriyle yine @evleaks tarafından sızdırıldı. Görsellere göre Samsung, Galaxy Note 8'de de Galaxy S8'le aynı pazarlama stratejisini kullanacak. Aradaki fark ise, Galaxy Note 8'de fazladan bir kalem yer alması.
23 Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy note 8'in 15 Eylül'de Güney Kore'de piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Avrupa'da ve dolayısı ile ülkemizde ne zaman satışa sunulacak, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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