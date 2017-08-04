Galaxy Note 8 Tanıtım Görseliyle de Sızdı!

Artık tanıtım tarihini beklediğimiz Galaxy Note 8, yeni görselleriyle bir kez daha sızdı...

Galaxy Note 8 tanıtım görseliyle de sızdı!

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