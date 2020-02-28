Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 Gerçekten Yok

İlk kez duymuyor olsanız da, Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10'un gelmeyeceği bir kez daha doğrulandı!

Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 Yok

Bazı Samsung müşteri temsilcilerinin Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10 güncellemesi alacağına dair söyledikleri, şaşırtıcı olmasa da, doğru çıkmadı.

Samsung'un birkaç ay önce yayınladığı Android 10 güncellemesi yol haritası, bu iki telefonu içermiyordu. Yine de bazı Samsung müşteri temsilcileri, sorulan sorulara verdikleri cevaplarla bazı kullanıcıların boş yere heveslenmesine yol açtı. Şimdi ise Sammobile, işi kaynağından doğruladığını ve Unpacked etkinliğinde Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10 güncellemesini almayacağını direkt olarak Samsung'tan öğrendiğini söylüyor.

Böylece Samsung, kendi açtığı umut kapısını kendisi kapatmış oldu. Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in güncelleme almayacak olmasının nedeni, iki büyük yazılım güncellemesini zaten almış olmaları. Cihazlar, Android 7.0 Nougat ile gelmiş, Android 8.0 Oreo'ya ve daha sonra Android Pie'a yükseltilmişti. İyi haber ise telefonların bir süre daha güvenlik güncellemesi almaya devam edecek olması. Ancak burada da Galaxy S8'in üçüncü yaşını doldurduğunu ve Samsung'un telefonu güncellemesinin şart olmadığını söyleyelim.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
BluTV'nin yeni belgeseli Dijital Flörtleşme'nin konusu nedir?
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Netflix Duyurdu: The Witcher İkinci Sezonu Geliyor
Günün En çok Okunanları
"Teknoloji ile Üretelim" Platformu Türkiye'nin Geleceğine Güç Katacak
Filmlerdeki kötü karakterler neden Apple kullanmıyor?
Bakan Yardımcısı Sayan'dan Sosyal Medya Uyarısı
Galaxy S10 Plus için Android 11 Çalışması Başladı
Telefonlar Tehlikede! Türkiye'de Tam 50 Bin Kişi Etkilendi!

 

 