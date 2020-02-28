Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 Gerçekten Yok

Bazı Samsung müşteri temsilcilerinin Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10 güncellemesi alacağına dair söyledikleri, şaşırtıcı olmasa da, doğru çıkmadı.
Samsung'un birkaç ay önce yayınladığı Android 10 güncellemesi yol haritası, bu iki telefonu içermiyordu. Yine de bazı Samsung müşteri temsilcileri, sorulan sorulara verdikleri cevaplarla bazı kullanıcıların boş yere heveslenmesine yol açtı. Şimdi ise Sammobile, işi kaynağından doğruladığını ve Unpacked etkinliğinde Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10 güncellemesini almayacağını direkt olarak Samsung'tan öğrendiğini söylüyor.
Böylece Samsung, kendi açtığı umut kapısını kendisi kapatmış oldu. Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in güncelleme almayacak olmasının nedeni, iki büyük yazılım güncellemesini zaten almış olmaları. Cihazlar, Android 7.0 Nougat ile gelmiş, Android 8.0 Oreo'ya ve daha sonra Android Pie'a yükseltilmişti. İyi haber ise telefonların bir süre daha güvenlik güncellemesi almaya devam edecek olması. Ancak burada da Galaxy S8'in üçüncü yaşını doldurduğunu ve Samsung'un telefonu güncellemesinin şart olmadığını söyleyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın