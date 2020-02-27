Model S'i Bir Bant Parçasıyla Kandırdılar

Yapay zeka ile giden otomobiller, adeta sihirli birer makine gibiler. Tesla gibi otomobillerin yazılımları, yolardaki tehlikeleri algılayıp, sorun yaşamadan önce hızınızı ayarlayabiliyorlar. Ancak yeni teknolojiler, hacker'lar için de yeni alanlar oluşturuyor. Yapay zekayla giden araçların önlerinde çok fazla yol var çünkü kandırılmaları oldukça kolay. Bunun bir bant ile yapılabildiği, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
McAffee araştırmacıları, geçtiğimiz günlerde 2016 Tesla Model S otomobillerin seyir kontrolü yeteneklerine müdahale etmeye çalıştığı 18 aylık bir projeyi duyurdu. Araştırmacılar, hız levhasının üzerine bir bant yapıştırıp, levhanın yanından Model S ile geçtiler ve aracın yaklaşık 130 km/saat hıza ulaşmasını sağlayabildiler. Bunun için levhada yazan 35 (mil) sayısını sadece bir bant parçasıyla 85 olarak değiştirmek yeterli oldu.
Otonom sürüş teknolojisini geliştiren bazı isimler, insan sürücünün de aynı levhayı gördüğünde aynısının olabileceğini ileri sürdüler. Ancak bu gerçekte söz konusu olmayabilir. Levha başta kafa karıştırsa da, birçok sürücü herkesin daha yavaş gittiği bir yerde bir anda yarış otomobiline dönüşmeyecektir.
Uzmanları, Model S'in toplanan verilerden de faydalandığını ve muhtemelen GPS verilerini de kullandığını söylüyor. Dolayısıyla aracın böyle bir hileye aldırış etmemesi gerekiyor. Görünen o ki otonom araçların yol işaretlerini okumaktan fazlasını yapmaları, ortamı ve şartları değerlendirmeleri gerekiyor. Her şeyin bir levhayla 35 mph'den 85 mph'ye çıkmak kadar basit olmaması şart.
Bant örneği, otonom araçları kandırmak için yapılabilecek şeylerden elbette sadece bir tanesi. Araçların yanlış sinyallerle yönlendirilmesi veya ani fren yapması da mümkün olabilir. Bu konu, önümüzdeki yıllarda yazılımcıları ve otonom araç sektörünü fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor.
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