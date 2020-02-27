Netflix'in TV Dizisi Olarak Uyarlaması Gereken 5 Kitap!

Kitap ve çizgi romanların TV dizisi uyarlamaları altın çağlarını yaşıyor. HBO; Game of Thrones ve Watchman'i, BBC, His Dark Materials'i, Amazon ise yakında izleyicilerle buluşacak Lord Of The Rings'i (Yüzüklerin Efendisi) beyaz cama uyarladı.
Uyarlamalar, her açıdan avantajlı: Kitap, çizgi-roman ve oyun tutkunlarının büyük çoğunluğu söz konusu yapımların büyüsüne kolayca kapılabilecek nitelikte. Aslında bir Archie Comics çizgi-romanı olan Sabrina'nın Netflix uyarlaması bile muazzam bir izleyici kitlesine ulaştı ve yeni sezonları şimdiden yayınlandı. Peki Netflix, Amazon, HBO, Hulu, Disney Plus gibi dijital platformlar, daha başka hangi eserleri, beyaz camda TV dizisi olmalı? İşte bizim önerilerimiz...
Mortal Engines (Ölümcül Makineler)
Lord of The The Rings ve Hobbit gibi eserlerin ödül avcısı yönetmeni Peter Jackson, 2018 yılında Mortal Engines'ı sinema izleyicileriyle tanıştırdı. Ne var ki yapım, New York Times En Çok Satanlar listesinde bulunan Mortal Engines'in ruhunu, sinema tutkunlarıyla buluşturamadı ve kar getirecek bir gişe hasılatı elde edemedi.
Yine de Mortal Engines'in çok ciddi bir potansiyeli var. Uygun bir yönetmen ve reklam politikasıyla, karşımıza muhteşem bir TV serisi çıkabilir.
Slaughterhouse-Five
Kurt Vonnegut'un savaş karşıtı romanı Slaughterhouse-Five, 1969 yılında raflarda yerini aldı. Kitapta, 2.Dünya Savaşı'nda yer alan Billy Pilgrim isimli bir Amerikan askerinin hikayeleri konu alınıyordu. Savaşın çirkinlikleri gözler önüne serilirken, esere zaman yolculuğu gibi bilim-kurgu ögeleri de eklenmişti. Slaughterhouse-Five, pek çok izleyiciyi ekran başına kilitleyebilir.
The Inkheart (Mürekkep Yürek)
Ekip olarak her üç kitabını da okuma zevkine eriştiğimiz The Inkheart, karanlık fantezi türünün en iyileri arasında. Corenlia Funke'un üçlemesi fazlasıyla yaratıcı ve fantastik ögelerle dolu olmasına rağmen, garip düzeyde gerçekçi. 2008 çevrimi sinema uyarlamasını unutun ve bu kitaptan, TV dizisi olarak bolca ekmek yenebileceğine inanın.
V For Vendetta
Alan Moore'un şaheserlerinden biri olarak kabul edilen V For Vendatta, 2006 yılında sinemaya uyarlandı. Eleştirmenlerden tam puan alan ve bazıları tarafından da "kült film" sıfatı takılan V For Vendetta, The Matrix'in yaratıcıları Wachowski kardeşlerin yönetmenlik başarıları ile gerçeklikle buluşmuştu.
Ancak V For Vendatta, akıl almaz bir potansiyele sahip. Olası bir TV dizisi uyarlamasında V'nin geçmişine ve eylemlerine değinilebilir. Ya da V'nin nihai eyleminden sonra neler olduğu beyaz cama taşınabilir.
From Hell
Karşımızda Alan Moore'un başka bir şaheseri duruyor. 2001 yılında sinemaya uyarlanan From Hell; kaotik bir dünyayı, sapkın bir seri katili ve onu durdurmaya çalışan son derece sorunlu bir kahramanı konu alıyordu. Johny Depp'in baş rolü üstlendiği karakter, kişilik bozukluklarına sahip, bağımlı ama iyi ruhlu bir dahiydi. Depp'in canlandırdığı, sonunda Karındeşen Jack'in kim olduğununu bulmuş, onu cezalandırmış ama sevdiklerini korumak için karanlık bir yol seçmişti.
Alan Moore'un bu eseri de sınırsız potansiyel içeriyor. Karındeşen Jack'in İngiliz bürokratlar ile geçmiş ilişkileri ya da Jack The Ripper'dan sonraki gelecekte onu destekleyen kişiler ile kahramanların çatışması konu alınabilir. Her şey senaristlerin ve yönetmenin hayal güçlerine bağlı. Bizce HBO ve Netflix, bu tür bir yapımı en iyi şekilde değerlendirebilir.
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