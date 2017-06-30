Galaxy Note 8'den Bir Yeni Sızıntı Daha!
Galaxy Note 8'in nasıl görüneceğine dair yeni bir kare, internette boy göstermeye başladı!
Samsung'un yeni Galaxy Note'u Ağustos sonunda ortaya çıkacak. Telefonla ilgili sızıntılar kesintisiz olarak gelirken yeni sızan bir çizim, çift kameranın ve parmak izi okuyucusunun konumunu gösterdi.
Yeni sızan 3 boyutlu CAD görüntüsünün kaynağı, kareyi paylaşan BGR'ye göre Galaxy Note 8'i üretmekle görevli olan Samsung tesisleri. Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın parmak izi sensörünün konumu kullanıcılar ve uzmanlar tarafından sıkça eleştirilse de Samsung, bildiğinden vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Bununla birlikte sensör, artık kameradan biraz daha uzak. Aslında bu, sensöre daha zor ulaşacağınız anlamına geliyor.
Çizim üzerinde bir USB Type-C portu, 3,5mm'lik klasik kulaklık girişi, bir hoparlör, mikrofon ve S Pen slotu da görünüyor. Cihazın solunda Galaxy S8'dekine benzer bir ses düğmesi ve Bixby düğmesi yer alıyor. Galaxy Note 8'in stereo hoparlörlerle gelip gelmeyeceği bu sızıntıdan pek anlaşılmıyor.
6,3 inç QHD+ Infinity Display ekran ile gelmesi beklenen Galaxy Note 8'den beklenen teknik özellikler arasında 12MP optik dengeleme, dual-pixel phase detection autofocus ve 4K video kaydı özellikli çift kamera, Exynos 8895 işlemci, 6GB RAM, 64GB dahili depolama ve bir microSD kart slotu var. Cihazın ekranı büyüyecek olsa da 3300mAh'lik bir pille gelmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın