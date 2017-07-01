Galaxy Note 8'in Çift Kamerası Diğerlerinden Daha İyi
Görünüşe bakılırsa Galaxy Note 8'in çift kamera sistemi, daha önce hiç görmediğimiz kadar iyi olacak...
Son bir kaç hafta boyunca sızan bilgiler sayesinde Galaxy Note 8'in çift kamera sistemine sahip olacağından neredeyse eminiz. Daha fazlası, şirket MWC 2017 Shanghai'da ISOCELL çift kamera sensörünü tanıttı, bu da Note 8 söylentilerini doğruladı. Şimdi ise, yeni sızan bilgilere göre Galaxy Note 8'in çift kamera sistemi hakkında harika bilgiler elde ettik.
"İçeriden" gelen bir bilgiye göre, Galaxy Note 8'in çift kamerası diğer rakip telefonlara göre daha iyi görsel kalitesi ve daha iyi alan derinliği sağlayabilecek. Note 8'in 13MP+13MP (RGB+Monochrome) kamera sistemi ile birlikte f/2.0 lense ve OIS sayesinde daha iyi renk ve keskinlik sunacak, ayrıca daha karanlık fotoğraflarda daha az karıncalanma olacak.
Galaxy Note 8'in Ağustos ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor. Cihaz 6.3-inç Infinity Display, Exynos 8895 işlemci, 6GB RAM, 64G sabit depolama alanı, microSD girişi ve 3300 mAh pil özelliklerine sahip olacağı söyleniyor. Cihaz ayrıca göz tarama özelliğine, arka yüzünde bir parmak izi okuyucusuna, USB Type-C girişine ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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