Galaxy Note 8'in Maketi de Sızdı!
Artık birçok detayını bildiğimiz Galaxy Note 8'den, bildiklerimizi doğrulayan bir sızıntı daha geldi!
Galaxy Note 8'den gelen sayısız sızıntı sayesinde telefonun nasıl görüneceği hakkında iyi bir fikrimiz var. Buna rağmen sızıntılar yavaşlamış değil ve bugün karşımızda yeni kareler var.
Bu defasında sızan Galaxy Note 8'e ait çizim değil, Note 8 görünümlü içi boş gövdeler. Bu plastik modeller, mağazalarda telefonu sergilemek için kullanılıyor. Galaxy Note 8'in en çok göze çarpan özelliği, 6,3 inç'lik QHD+ Infinity Display ekranı. Galaxy S8'in biraz genişletilmiş sürümü diyebileceğimiz Note 8, tasarımıyla beğenilen Galaxy S8'i kopyalayarak kötü bir şey yapmıyor.
Modelin sol kenarında ses düğmelerinin altında Bixby düğmesini, sağında ise güç düğmesini görüyoruz. Note 8'in sahip olacağı sıkça söylenen çift arka kamera, bu modelde de yer alıyor.
Şimdiye kadar öğrendiklerimizi doğrulayan görüntülerde bizi şaşırtan bir şey yok. Samsung'un yeni telefonu 23 Ağustos'ta tanıtması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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